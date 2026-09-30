Sport, alimentazione e disturbi dell’alimentazione: convegno a Empoli

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Sabato 10 ottobre alla Sala Teatro Il Momento un confronto sul rapporto tra sport, alimentazione e disturbi alimentari. Ingresso gratuito

Sport, alimentazione e disturbi dell’alimentazione saranno al centro del convegno in programma sabato 10 ottobre 2026, dalle 9.30 alle 12.45, alla Sala Teatro Il Momento di Empoli, in via del Giglio 59. L’iniziativa, a ingresso gratuito, è organizzata con il patrocinio del Comune di Empoli e promossa da Cascine Volley Empoli ASD.

L'appuntamento, dal titolo "Conoscere, riconoscere, intervenire", punta ad approfondire il rapporto tra alimentazione e pratica sportiva, con particolare attenzione al riconoscimento precoce dei possibili segnali di disagio e alle modalità di intervento.

A coordinare i lavori sarà il giornalista Carlo Salvadori. Dopo i saluti delle autorità, affidati a Laura Mannucci, Brenda Barnini e Simone Cardullo, sono previsti gli interventi di Elisabetta Corsico, Sara Campagna, Riccardo Dalle Grave e Simona Calugi.

Tra i temi affrontati, il ruolo dell’alimentazione nella pratica sportiva e nella prestazione, i disturbi dell’alimentazione, i segnali di disagio nell’atleta e le modalità per intervenire. È inoltre prevista la testimonianza di Giorgio Perinetti, dirigente sportivo e autore del libro "Quello che non ho visto arrivare".

L’incontro si concluderà con uno spazio dedicato alle domande e al confronto con il pubblico. Per informazioni è possibile contattare Cascine Volley Empoli ASD al numero 349 2893710.

convegno empoli

Fonte: Ufficio Stampa

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