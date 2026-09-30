Al via 'Steps 4 Future': imprese e istituzioni in cammino sulla Via Francigena per la salute dei minori fragili

Ha preso ufficialmente il via oggi Steps 4 Future, l'iniziativa di responsabilità sociale promossa da Confindustria Dispositivi Medici e coprogettata con Sport Senza Frontiere. Al centro, un cammino di due giorni in Toscana lungo la Via Francigena, da Gambassi Terme a Monteriggioni, che unisce oltre 120 persone tra imprese, stakeholder e realtà del territorio attorno a un obiettivo comune: garantire a bambini e ragazzi in condizioni di fragilità socioeconomica l'accesso allo sport, alla prevenzione e all'inclusione.

L'obiettivo della prima edizione, patrocinata dalla Regione Toscana, dal Ministero per lo Sport e i Giovani e da Sport e Salute, è finanziare almeno 150 visite mediche finalizzate all'inserimento dei minori, che in Italia vivono situazioni di fragilità socio-economica, nei percorsi educativo-sportivi di Sport Senza Frontiere. Ogni iscrizione al cammino permette di erogare una visita, ma la raccolta prosegue: c'è tempo fino al 31 ottobre per contribuire e centrare l'obiettivo, attraverso la piattaforma di crowdfunding Rete del Dono.

L'incontro istituzionale di apertura, ospitato oggi presso Gambassi Terme, ha riunito i protagonisti del progetto: Simone Cardullo, Presidente del Comitato Regionale Toscana CONI; Alessandro Viti, Coordinatore regionale di Sport e Salute Toscana; Alessio Nardini, DG corretti stili di vita, Dipartimento One Health del Ministero della Salute, insieme ai vertici delle due organizzazioni promotrici.

"One Health per noi non è uno slogan: significa riconoscere che la salute delle persone, delle comunità e dell'ambiente è una cosa sola. Steps 4 Future – ha dichiarato Fabio Faltoni, Presidente di Confindustria Dispositivi Medici - dà concretezza a questa visione attraverso un progetto costruito attorno ai valori di salute, solidarietà e inclusione, che interpreta la sostenibilità come parte della responsabilità sociale del nostro settore. Lo traduciamo in un gesto concreto e misurabile: visite mediche che aprono a un minore fragile la strada dello sport. E lo facciamo mettendo insieme imprese, istituzioni e mondo sportivo attorno a un percorso condiviso, non a una semplice donazione: è camminando fianco a fianco che nasce una responsabilità comune. Per un settore che vale 18 miliardi e occupa oltre 130 mila persone, restituire valore sociale ai territori non è un'opzione, ma parte del nostro ruolo".

“La Via Francigena – ha dichiarato Alessandro Tappa, Presidente di Sport Senza Frontiere - è un luogo speciale, dove il valore del cammino si intreccia con quello dell’incontro e della condivisione. Steps 4 Future racconta proprio questo: una responsabilità sociale che nasce dalla collaborazione tra aziende, istituzioni e terzo settore e si traduce in un impegno concreto. Noi di Sport Senza Frontiere, che lavoriamo ogni giorno per portare lo sport dove serve davvero, siamo felici di condividere questo percorso con Confindustria Dispositivi Medici e con le aziende che hanno scelto di mettersi in cammino con noi, trasformando la loro partecipazione in un’opportunità per i ragazzi che accompagniamo”.

Fonte: Ufficio Stampa

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