Torna l'appuntamento con Pontedera Antiqua

Antiquariato, modernariato e collezionismo. Tutto ciò che viene dal passato ritorna sui banchi di Pontedera Antiqua. L'appuntamento è per sabato prossimo, 3 ottobre, in viale Italia, dalle ore 9 alle 18, per poter curiosare ed acquistare dai banchi dei collezionisti.

Libri antichi, vinili, oggettistica d'epoca, abbigliamento e accessori vintage e tanto altro ancora, in una iniziativa che si svolgerà ogni primo sabato del mese. L'organizzazione è di associazione Etruria col patrocinio dell'Amministrazione Comunale.

Si tratta della seconda edizione del mercato degli oggetti del passato, dopo quella partita nello scorso mese di settembre e arrivata fino a primavera. Pontedera Antiqua ritorna con la formula collaudata, ma con la novità dell'anticipo dalla domenica al sabato, sempre con apertura tutto il giorno.