Vertenza Aep, Fabiani: "Grave l’abbandono del tavolo. L’azienda torni al confronto"

“È un fatto grave e senza precedenti quello accaduto oggi al tavolo sulla vertenza Aep Ticketing Solutions di Signa. L’amministratore delegato Alessandro Sansone, dopo aver letto una breve nota, ha abbandonato il tavolo prima ancora che il confronto potesse iniziare. Un comportamento che riteniamo profondamente irrispettoso nei confronti delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali e soprattutto dei lavoratori coinvolti nella vertenza”.

È quanto dichiara Valerio Fabiani, consigliere del presidente della Regione Toscana per il lavoro e le crisi aziendali, al termine dell’incontro convocato a Firenze sulla situazione di Aep Ticketing Solutions, alla presenza delle organizzazioni sindacali, del sindaco di Signa Giampiero Fossi e, in collegamento, della Regione Liguria, attraverso l’assessorato al lavoro, considerato il coinvolgimento della sede genovese dell’azienda.

La vertenza riguarda infatti quattro licenziamenti, tre nella sede di Signa e uno in quella di Genova per un’azienda che, tra Signa e Genova, conta oltre cento dipendenti. Aep Ticketing Solutions opera nel settore dei sistemi per la bigliettazione elettronica del trasporto pubblico locale, un comparto di particolare rilevanza anche per la Toscana. L’azienda svolge infatti attività e fornisce tecnologie per il trasporto pubblico locale regionale, tra cui la rete tramviaria fiorentina.

“Il tavolo di oggi – prosegue Fabiani – era stato convocato per consentire alle parti di confrontarsi sulle ragioni delle scelte aziendali e sulle loro ricadute occupazionali. Non è stato possibile farlo. È la prima volta che mi trovo davanti a un comportamento di questo tipo: abbandonare un tavolo istituzionale prima ancora che inizi la discussione è un precedente grave. Ancora più difficile da comprendere è il fatto che, anche nell’incontro di oggi, l’azienda non abbia rappresentato una situazione di crisi. Parliamo dunque di un’impresa che, per quanto ci è stato riferito, pur non trovandosi in una situazione di crisi ha proceduto a quattro licenziamenti motivandoli con esigenze di riorganizzazione. È necessario che queste scelte vengano spiegate e che si possa aprire un confronto vero sul progetto industriale e sulle prospettive occupazionali. Come Regione – aggiunge – non intendiamo interrompere il confronto a causa di quanto accaduto oggi. Riconvocheremo il tavolo e coinvolgeremo tutte le competenze regionali interessate, compreso l’assessorato alle Infrastrutture e ai Trasporti. Ho già condiviso questa impostazione con l’assessore Boni. Chiederemo all’azienda di tornare al tavolo, confrontarsi con le istituzioni e con le organizzazioni sindacali e illustrare con chiarezza il proprio progetto industriale. Il nostro richiamo è innanzitutto al rispetto delle istituzioni e delle corrette relazioni sindacali. Ogni possibile difficoltà ed ogni scelta aziendale - conclude Fabiani - devono essere oggetto di confronto e si affrontano attraverso il confronto; è questo il metodo che abbiamo seguito e che continueremo a seguire”.

Fonte: Regione Toscana

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