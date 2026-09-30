Vinci, in corso le operazioni di rifacimento della segnaletica stradale

In Via Rossi, nel Capoluogo, ripristinati temporaneamente i parcheggi lungo tutta la strada
Sono in corso i lavori per il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale in tutto il territorio comunale.
In questi giorni, gli operai della ditta specializzata sono all’opera nel Capoluogo, dove la priorità è stata data al ritocco di alcuni punti che presentavano maggiore criticità.
Traccialinee all’opera quindi su Via Giovanni XXIII e Via Fucini, ma anche a Vinci basso, dove sono stati ripresi alcuni tratti cruciali per la sicurezza stradale.
Su Via Rossi i parcheggi sono stati spostati sul lato sinistro: la fila che si trovava sul lato destro, adesso occupato dai lavori di rifacimento del marciapiede, verrà ripristinata al termine dei lavori stessi.
In centro è in via di ultimazione Via Montalbano, mentre anche Via di San Donato è interessata dalle operazioni di riverniciatura.
Nelle prossime settimane, i lavori interesseranno il resto del territorio comunale, con interventi che tengono conto della programmazione dell’ufficio tecnico, nonché delle varie segnalazioni che arrivano dai cittadini su zone critiche delle frazioni.
Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa
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