Vitolini e la pittura, ecco i premiati per 'VitolinArte'

Domenica scorsa, 27 settembre si è svolta a Vitolini la seconda edizione dell’Estemporanea di pittura “VitolinArte”, che ha visto la presenza di 23 fra pittori e pittrici, a dipingere in plein air il paesaggio e frammenti di angoli urbani. Quest’anno il tema dato dall’organizzazione (Aps Vitolinincircolo e Circolo Arci) per chi si cimentava nella creazione delle opere era legato alle Giornate Europee del Patrimonio, del cui programma l’iniziativa era parte: “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, Resistere, Reinventare”. I quadri sono stati tutti molto apprezzati dalla prestigiosa giuria chiamata a decidere l’attribuzione dei premi, composta da restauratrici e pittori affermati: Lidia Cinelli, Silvia Fiaschi, Andrea Meini e Alessio Vignozzi.

Alla fine, sono risultati vincitori proprio i lavori che – oltre alla qualità della tecnica – sono riusciti a trasmettere un messaggio, immaginando il futuro del paese. E, in effetti, c’è di che riflettere.

Il primo classificato ha per titolo “Vorrei un asilo”, di Silvia Boanini, dove è ritratto l’asilo – imponente costruzione realizzata nel 1958 e adesso in disuso – completamente ripulito e restaurato, con bambini e bambine a viverlo in allegria.

“Vitolini, radici per il futuro” di Anna Cecchini si è classificato al secondo posto. Vi troviamo i tratti identificativi del borgo, con il complesso della chiesa, gli olivi ben radicati al terreno e – sulla strada – una figura adulta e un bambino: il passato, il presente e il futuro.

Terza posizione per “Resistenza ai cambiamenti climatici” di Marco Zecchi, dove in primo piano c’è la chiesa e appena dietro – ma in bella evidenza – due imponenti pale eoliche; un accostamento di forte impatto visivo.

La giuria popolare ha invece decretato vincitore “Presente e futuro” di Marco Maggini. Un lavoro su legno che oppone al presente, dove la mano dell’uomo ha ancora un ruolo importante, un probabile futuro in cui saranno gli algoritmi a prevalere.

A seguire hanno ottenuto il quarto premio “Tetti del mondo”, di Alessandra Mollica, mentre il quinto è andato a “Scorci su Vitolini. Memoria e Rinascita” di Massimiliano Alaimo, il sesto a “Scorcio con panni stesi” di Alessandra Parravicini, il settimo a “Il campanile degli olivi” di Marika Russo e l’ottavo a “Domenica mattina” di Tommaso Palandri.

I vincitori e le vincitrici sono stati premiati dal Sindaco del Comune di Vinci, patrocinante l’evento, Daniele Vanni, che si è complimentato per il successo della giornata. Vanni ha consegnato anche l’attestato di partecipazione e un piccolo gadget ai bambini e alle bambine che avevano preso parte a “VitolinArte Kids”, realizzando bei lavoretti con la tecnica del “frottage”. Complimenti a tutte e tutti, e un ringraziamento speciale a chi ha contribuito per i premi e la preziosa bottiglia di vino locale offerta come ricordo del territorio: Falorni Tech srl di Vinci, Aurora Color srl di Empoli, Azienda agricola Lupi-Barano di Vitolini. Si ringraziano anche le Aziende agricole L’Oliveta dei Bianchi e Le Colline di Vinci.

In mattinata un nutrito numero di persone ha partecipato a “VitolinArte Trekking”, una passeggiata sui sentieri del Montalbano fino all’antica Abbazia di San Giusto al Pinone, dove a ricevere il gruppo c’era la storica dell’arte prof. Maria Rodighiero dell’Associazione “Amici di San Giusto”, l’Assessora del Comune di Carmignano Maria Cristina Monni e la funzionaria Delia Baldi. A loro i più sentiti ringraziamenti per la collaborazione e l’accoglienza.

Prima della cerimonia di premiazione si è tenuto un apprezzatissimo pranzo, al quale hanno preso parte una cinquantina di persone.

Un grazie di cuore ai bambini e alle bambine, ai pittori e alle pittrici, al pubblico e, infine ma non ultimi, ai volontari e alle volontarie del Circolo, per essere riusciti in un’impresa non semplice per un paese così piccolo. I quadri dei primi quattro vincitori saranno esposti nei locali di “Vitolinincircolo”, insieme a quelli della scorsa edizione, e chi vorrà potrà ammirarli sul posto. Magari anche per parlarne e commentarli insieme…

Fonte: Ufficio Stampa

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