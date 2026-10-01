A Campi Bisenzio il campionato europeo di calcio a 5 per non vedenti

Campi Bisenzio si appresta ad ospitare, sabato prossimo 3 ottobre, la fase finale dell'European Blind Football League, il Campionato Europeo di Calcio a 5 per Atleti Non Vedenti. A contendersi il prestigioso trofeo sei tra le migliori compagini europee: Pirsos Salonicco (Grecia) BFP Team (Polonia) Dortmund BvB (Germania) Royal National College (Inghilterra) Cecifoot Charleroi (Belgio) Quartotempo Firenze (Italia).

Oggi la presentazione a Palazzo Strozzi Sacrati alla quale hanno preso parte il consigliere speciale del presidente Giani, Alessio Spinelli, il sindaco di Signa Giampiero Fossi, il provveditore della Misericordia di Campi Bisenzio Cristiano Biancalani, il presidente di Quartotempo Matteo Fazzini, uno dei componenti della squadra Damiano Giunta ed il dg San Mauro Calcio SORMS ASD Giovanni Gonfia.

“A Campi Bisenzio – ha detto il presidente Eugenio Giani inviando un proprio saluto - è tutto pronto per vivere una grande giornata di sport. Un ringraziamento speciale va all’associazione Quartotempo Firenze per lo straordinario lavoro sociale e sportivo che svolge quotidianamente sul territorio. Servirà un grosso sostegno per la compagine fiorentina che in questo momento è seconda in classifica, a soli 3 punti dalla capolista inglese Royal National College. Sabato non si assegnerà solo un titolo europeo, celebreremo una grande festa di amicizia, all’insegna dell’inclusione, dell’accoglienza e del superamento di qualsiasi barriera”.

“L’European Blind Football League – ha spiegato Alessio Spinelli - ci ricorda che lo sport è, prima di tutto, un diritto e un valore sociale: il diritto di stare bene, di mettersi alla prova, di condividere e di sentirsi parte di una comunità. A Campi Bisenzio, attraverso il calcio a cinque per atleti non vedenti, quei principi diventano realtà: non solo una sfida sportiva internazionale, ma un’occasione concreta di inclusione, autonomia, relazione e felicità. Perché quando lo sport abbatte le barriere, non cambia soltanto il modo di vivere una partita: cambia il modo di vivere insieme”.

Pienamente soddisfatto anche il sindaco di Signa Giampiero Fossi: “lo sport è davvero grande quando abbatte le barriere e permette a tutti di vivere i propri sogni. Questa finale europea è una straordinaria occasione internazionale che porta sul nostro territorio di area vasta un messaggio fortissimo: nessuno deve restare indietro. Quartotempo Firenze è una realtà bellissima, costruita negli anni con passione, competenza e un impegno quotidiano che ha saputo trasformare lo sport in uno straordinario strumento di inclusione e di crescita. Come Comune di Signa abbiamo voluto sostenere con convinzione questa iniziativa e guardiamo con grande interesse al lavoro che la Sorms Polisportiva di San Mauro sta portando avanti insieme all’associazione Quartotempo. Da esperienze come questa possono nascere nuove collaborazioni e nuovi percorsi. Fare rete significa aprire strade che da soli non riusciremmo a percorrere: insieme si può vincere la partita più importante, quella dell’inclusione”.

Le partite, ad ingresso libero, si disputeranno alla sede della APS-ASD Quartotempo Firenze, al Circolo ARCI Dino Manetti di Campi Bisenzio, in Via Baracca 2/G. L'evento è realizzato con il sostegno di Smile Project e ACF Fiorentina, con il patrocinio ed il contributo della Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Signa, LND, e con il patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Toscana.

Questo il programma:

ore 08:30 Pirsos Salonicco - BFP Team

ore 10 Dortmund BvB - Royal National College

ore 11:30 Quartotempo Firenze - Cecifoot Charleroi

ore 14 BFP Team - Royal National College

ore 15:30 Quartotempo Firenze - Pirsos Salonicco

ore 17 Dortmund BvB - Cecifoot Charleroi

Quartotempo FirenzeQuartotempo Firenze è un’Associazione Sportiva Dilettantistica nata nel 2011 con l'obiettivo di garantire a tutti l’opportunità di praticare sport. L'associazione promuove l'inclusione aprendo le proprie attività a persone con differenti tipologie di difficoltà e svantaggio, contando ad oggi circa 250 atleti. La squadra di Calcio a 5 Non Vedenti è composta da 10 atleti non vedenti, 3 portieri, 1 allenatore, una figura psicologica costantemente presente sul campo, 1 addetto ai trasporti e un affiatato team composto da educatori, tirocinanti, volontari e giovani in servizio civile, fondamentali per l'organizzazione delle attività e delle gare.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

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