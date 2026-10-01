Carabinieri salvano un uomo in mare a Viareggio

Nella serata di ieri, mercoledì 30 settembre, i carabinieri di Viareggio sono intervenuti nei pressi del Faro del Muraglione, a seguito di una segnalazione, dove un uomo aveva manifestato la volontà di compiere un gesto estremo gettandosi in mare.

Giunti in pochissimi minuti sul posto, i carabinieri sono riusciti a individuare nel buio la posizione dell’uomo. Constatata la grave ed imminente situazione di pericolo in cui versava l'uomo, rimasto bloccato in acqua, i militari non hanno esitato a tuffarsi in mare per raggiungerlo. Con non poche difficoltà, sono riusciti a trarlo in salvo ed a metterlo al sicuro conducendolo sul bagnasciuga, sventando così il tragico epilogo.

L’uomo, in stato confusionale, è stato successivamente affidato alle cure del personale sanitario che lo hanno trasporto in codice giallo presso l'Ospedale Versilia. Le sue condizioni non destano preoccupazione e non risulta in pericolo di vita.