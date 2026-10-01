C'è una data ufficiale per la riapertura del ponte sull’Elsa a Certaldo

Certaldo, comune valdelsano della Città metropolitana di Firenze, è una perla della cultura, legata soprattutto alla figura di Giovanni Boccaccio. Ma è anche uno snodo importante che collega le province fiorentina e senese. Qui sono in fase di conclusione i lavori al ponte alla Steccaia lungo la strada provinciale 64: il 15 ottobre, infatti, questa infrastruttura sarà riaperta al transito pedonale su un marciapiede e veicolare su entrambi i sensi di marcia, senza più alcun divieto ai mezzi pesanti.

Un progetto da 4.100.000 euro, finanziato al 100% dalla Città metropolitana con fondi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e che ha visto l’allargamento dell’impalcato con i percorsi pedonali che passano da 1,10 a 1,55 metri per ciascuno dei due nuovi marciapiedi, e da 2,95 a 3,50 metri per le due corsie veicolari.

I lavori sono stati suddivisi in tre fasi: la prima a ponte aperto da maggio a novembre 2025 con interventi in alveo fluviale e il consolidamento delle fondazioni e delle pile; la seconda, quella che si sta per concludere e che fu iniziata nel marzo 2026, con la chiusura del ponte per il rifacimento dell’impalcato e il miglioramento sismico. Per completare l’opera manca la terza fase, che dovrebbe ultimarsi entro il 20 gennaio 2027, quella delle finiture e dei lavori ai sottoservizi sul marciapiede lato valle.

Snodo importante per Certaldo sarà anche la rotatoria che, però, ricade sul lato di Badia a Elmi, in territorio sangimignanese. Opera, questa, da 1.436.000 euro, finanziata per il 26,67% dalla Metrocittà.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

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