"Di Seme in Seme" a Montespertoli: al Parco Urbano le eccellenze agroalimentari delle colline toscane 

Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Urbano di via Aldo Moro ospita "Di Seme in Seme 2026 – Le eccellenze del nostro territorio", la manifestazione promossa dall'Associazione Produttori Colline Toscane (APCT) con il patrocinio del Comune di Montespertoli e il patrocinio e contributo del Consiglio regionale della Toscana.

Nata per far conoscere il valore dei grani antichi e la biodiversità delle sementi locali, la manifestazione è cresciuta insieme all'Associazione, che oggi riunisce una trentina di produttori delle colline toscane. Il nome richiama il ciclo della pianta, dal seme al frutto e di nuovo al seme: un'immagine che racconta l'impegno per un'agricoltura di collina di qualità, per le piccole produzioni di filiera e per un'alimentazione sostenibile e a basso impatto ambientale.

"Quest'anno il tema è Le eccellenze del nostro territorio", dichiara Diego Tomasulo presidente dell'Associazione Produttori Colline Toscane (APCT). "Nelle edizioni precedenti veniva messo in risalto un comparto di eccellenza della nostra filiera, quest'anno invece vogliamo che tutti i prodotti siano protagonisti di un territorio fiero delle sue tradizioni. Abbiamo voluto che ogni azienda raccontasse come si costruisce la qualità. Non solo le cose belle, anche le difficoltà, la crisi, i momenti in cui vorresti mollare. Perché fare qualità oggi è un atto di coraggio ma soprattutto di amore per le nostre famiglie e per il nostro territorio".

"Di Seme in Seme è un appuntamento che racconta il lavoro e l'identità della nostra comunità", dichiara il sindaco Alessio Mugnaini. "Montespertoli è terra di agricoltura di qualità e di produttori che custodiscono tradizioni e competenze. Il Parco Urbano per due giorni sarà un luogo di incontro tra aziende, famiglie e visitatori: invito tutti a partecipare".

Sabato 3 ottobre si parte alle 18 con l'apertura degli stand del gusto dell'APCT. Alle 19.30 la cena "A tavola con le eccellenze del territorio", con un menù a km 0 preparato con i prodotti delle aziende socie. Alle 21.30 il concerto live de Il Resto della Ciurma e alle 23 uno spettacolo di arte di strada.

Domenica 4 ottobre il mercato artigianale e i banchi del gusto aprono alle 10. Alle 10.30 è in programma la tavola rotonda "Le eccellenze del nostro territorio", momento di confronto sulle specificità e le sfide del settore agroalimentare di qualità e delle produzioni artigianali. Alle 13 il pranzo a km 0; dalle 16 giochi e attività per famiglie, laboratori e dimostrazioni delle aziende agricole e le "palestre tecniche" (seminari tecnici su vari prodotti alimentari) realizzate in collaborazione con gli istituti agrari del territorio. Alle 16.30 la Bandaccia di San Gimignano, alle 19.30 la cena conclusiva e alle 21.30 il concerto dei Nida. Chiusura alle 23.

Nei banchi e nei piatti proposti dai soci: vino e birra artigianali, formaggi di latte vaccino, ovino e caprino, carni e salumi di allevamenti collinari, conserve di ortaggi e prodotti al tartufo locale, insieme ai piatti della tradizione toscana.

L'ingresso è libero. Per i pasti è gradita la prenotazione al numero 349 773 7930.

Il programma aggiornato è disponibile sui canali social dell'Associazione. Facebook: Associazione Produttori Colline Toscane; Instagram: @apct_produttoricollinetoscane).

Info: info@associazioneproduttoricollinetoscane.it

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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