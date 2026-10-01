Falso allarme bomba a Livorno, denunciato un 46enne

Un 46enne è stato denunciato a Livorno per procurato allarme dopo aver posizionato un plico, simile a un rudimentale ordigno, tra due vetture in via di Salviano.

I carabinieri sono intervenuti mettendo in sicurezza l'area e svolgendo gli accertamenti previsti dalle procedure. È stato quindi verificato che all'interno del manufatto non c'erano esplosivi né altri materiali offensivi e che si trattava di un oggetto innocuo e palesemente finto.

Attraverso alcuni accertamenti e servizi di osservazione, i militari sono risaliti alla persona che avrebbe collocato il falso ordigno, procedendo alla denuncia per procurato allarme.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, il 46enne non risulterebbe appartenere ad alcuna area ideologico-politica e non sarebbe stato "mosso all'insano gesto da particolari motivazioni".