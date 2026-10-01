Feeling Nova: a Empoli due iniziative tra sartoria, prevenzione e rinascita femminile

Due appuntamenti nel mese di novembre 2026 per Feeling Nova ETS, associazione fondata da Chiara Pasini, Fashion Designer e Creative Director, e impegnata nella promozione del benessere e della rinascita femminile, con particolare attenzione alle donne che hanno attraversato un percorso oncologico o un momento di fragilità e trasformazione personale.

Il primo appuntamento sarà domenica 15 novembre 2026, con “Trame di Rinascita”, workshop gratuito realizzato insieme a CNA Empolese Valdelsa nell'ambito di Donne al Centro. Dalle 10 alle 13, le partecipanti potranno avvicinarsi alle basi della sartoria e della modellistica, guidate da una professionista del settore.

L'iniziativa punta a unire la dimensione pratica a quella della relazione. Durante il laboratorio sarà possibile conoscere materiali e tecniche, lavorare alla realizzazione di un accessorio o di un semplice capo di abbigliamento e confrontarsi sui temi della prevenzione, della consapevolezza di sé, della rinascita e dei diritti delle donne. La partecipazione è gratuita.

La sartoria come occasione di incontro

“Trame di Rinascita” nasce con l'obiettivo di mettere in relazione donne, artigiani, professionisti, imprese e territorio, valorizzando il saper fare artigianale anche come strumento di partecipazione e socialità.

Il progetto rientra nella visione più ampia di Feeling Nova, che negli anni ha sviluppato iniziative attraverso il dialogo tra moda, fotografia, artigianato, prevenzione, benessere e creatività. Tra queste ci sono gli Shooting Self Love, workshop ed esperienze dedicate alla valorizzazione della persona e della propria immagine.

Il secondo appuntamento sarà domenica 22 novembre 2026, dalle 10 alle 16.30, a Empoli, con “Rinasciamo Insieme”, giornata esperienziale promossa da Feeling Nova insieme ad ASTRO, CNA Firenze Metropolitana – area Empolese Valdelsa, Centro Donna dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli e Comune di Empoli.

“Rinasciamo Insieme”, una giornata tra prevenzione e benessere

La giornata del 22 novembre 2026 sarà dedicata a prevenzione, ascolto del corpo, cura di sé, movimento, creatività, immagine e relazioni. Il programma prevede un talk su screening e salute femminile, alimentazione, rapporto con il corpo, benessere dopo un percorso oncologico, moda, estetica e valorizzazione personale.

Accanto agli incontri ci saranno una Self Love Experience, uno Shooting Self Love, attività di body painting emozionale, momenti dedicati al make-up e alla valorizzazione dell'immagine.

Il programma proseguirà con attività di movimento dolce, respirazione e musica, un momento conviviale, un cerchio di condivisione dedicato a cambiamento, femminilità, autostima e rapporto con il corpo e una Relax Experience.

L'obiettivo dichiarato dagli organizzatori è portare il messaggio dell'Ottobre Rosa oltre il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, costruendo occasioni di ascolto e relazione durante tutto l'anno.

Il “Reggiseno Sospeso”

Tra le iniziative di Feeling Nova torna inoltre per tutto ottobre 2026 il “Reggiseno Sospeso”, progetto solidale collegato a Nova Underwear.

Attraverso una donazione è possibile contribuire a mettere a disposizione un reggiseno Nova Underwear a una donna che ne abbia bisogno. Secondo quanto comunicato dall'associazione, il progetto ha già portato alla donazione di reggiseni anche all'Ospedale San Giuseppe di Empoli.

Nova Underwear comprende inoltre la collezione Wabi Sabi, sviluppata per le donne operate al seno con un'attenzione a funzionalità, comfort, estetica e femminilità, mentre è possibile preordinare una nuova collezione in cotone.

Per Feeling Nova, le diverse attività fanno parte di un unico percorso: creare una rete tra associazioni, sanità, professionisti, artigiani, imprese e istituzioni e offrire alle donne occasioni per incontrarsi, informarsi, prendersi cura di sé e affrontare i cambiamenti attraverso esperienze diverse.

Fonte: Ufficio Stampa Feeling Nova

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