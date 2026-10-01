Fi-Pi-Li, presentato lo studio per l'ampliamento tra Scandicci e Lastra: lavori nel 2027

È stato presentato oggi dalla Regione Toscana il primo studio preliminare per l'ampliamento della Fi-Pi-Li nel tratto compreso tra Scandicci e Lastra a Signa. L'obiettivo è arrivare all'appalto dei lavori e all'apertura dei cantieri già nel 2027.

L'intervento, dal valore complessivo di 23 milioni di euro, prevede l'allargamento della carreggiata di quattro metri in direzione mare, nel tratto che parte da Scandicci, in corrispondenza dell'ingresso sulla Fi-Pi-Li dopo il casello dell'A1, e arriva fino a Lastra a Signa. È inoltre prevista la realizzazione di una corsia di emergenza che, in caso di necessità, potrà essere utilizzata anche per contribuire a rendere più scorrevole il traffico.

"Un intervento importante da 23 milioni" ha sottolineato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, spiegando di voler inserire le risorse nel prossimo bilancio regionale. "Penso che possa partire già nel 2027 perché i 23 milioni per realizzarlo li metterò nel prossimo bilancio" ha aggiunto.

Il tratto interessato dai lavori è lungo circa 2,3 chilometri ed è considerato uno dei punti più critici della superstrada. "È il tratto più delicato, perché la sera, quando si esce da Firenze, genera delle file infinite", ha osservato Giani.

Il progetto prevede anche l'installazione di barriere antirumore dotate di pannelli fotovoltaici. "Pannelli che alimenteranno anche la corrente elettrica lungo questo tratto" ha spiegato l'assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni, indicando l'intervento come un possibile modello da replicare nei prossimi anni anche sugli altri tratti della Fi-Pi-Li interessati da lavori.