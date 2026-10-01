Colpito da un'auto mentre è in bici, ferito 55enne a Empoli

Un uomo di cinquantacinque anni è finito in ospedale in condizioni non gravi dopo un incidente a Empoli. In via Pievano Rolando, vicino a piazza Guido Guerra, nel primo pomeriggio di oggi (giovedì 1 ottobre) l'uomo è stato colpito da un'auto mentre era in bici.

Il 55enne è finito a terra con alcune ferite ed è stato necessario l'arrivo dei soccorsi. Un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Empoli ha caricato l'uomo e lo ha portato in codice giallo all'ospedale di Empoli.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Il traffico è rimasto congestionato per qualche minuto prima che la situazione si risolvesse.