Interruzione idrica programmata nel comune di Empoli

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Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Empoli, il giorno lunedì 5 ottobre, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica a San Frediano e Piazzano.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a martedì 6 ottobre, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

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