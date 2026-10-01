Lavori di Toscana Energia per estendere la rete a Castelfiorentino

Sono iniziati lunedì 28 settembre i lavori di Toscana Energia per l’estensione della rete di distribuzione del gas metano in Via Orazio Bacci (S.P. 4 Volterrana), nel Comune di Castelfiorentino. Con questo investimento, Toscana Energia conferma il proprio impegno nello sviluppo delle infrastrutture energetiche del territorio, favorendo l’accesso a un servizio essenziale per un numero crescente di famiglie e attività.
L’intervento interesserà il tratto compreso tra il civico 54 (numerazione pari) e il civico 59 (numerazione dispari) di Via Orazio Bacci fino all’area del Cimitero di Castelfiorentino e consentirà di estendere il servizio a una porzione del territorio comunale oggi non raggiunta dalla rete gas. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova rete per una lunghezza complessiva di circa 2.420 metri, rendendo disponibile il servizio a nuove utenze della zona.
Per consentire l’esecuzione delle attività in condizioni di sicurezza, il cantiere occuperà una sola corsia di marcia. La circolazione sarà pertanto regolata mediante senso unico alternato con impianto semaforico temporaneo, garantendo comunque il transito lungo il tratto interessato dai lavori.
L’intervento rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sviluppo della rete di distribuzione sul territorio e contribuirà a migliorare l’accessibilità al servizio, attraverso infrastrutture moderne realizzate secondo i più elevati standard tecnici e di sicurezza del settore.
Salvo imprevisti o condizioni meteorologiche avverse, i lavori proseguiranno fino a marzo 2027.
"Come Amministrazione Comunale - dichiara la Sindaca di Castelfiorentino, Francesca Giannì - abbiamo accolto con grande piacere la rinnovata disponibilità di Toscana Energia ad effettuare una programmazione pluriennale sul nostro territorio per raggiungere sempre più abitazioni con il servizio da loro fornito. Riteniamo infatti fondamentale questa collaborazione tra enti - conclude Giannì - tesa a servire il maggior numero di cittadini con sottoservizi utili, come in questo caso quello del gas".
Fonte: Ufficio Stampa
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