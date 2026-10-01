Libri Gratis, riaperto fino al 22 ottobre il termine per fare domanda

Un'ulteriore possibilità per fare domanda per Libri Gratis, la misura della Regione Toscana che sostiene l’accesso delle giovani e dei giovani all’istruzione secondaria di primo e secondo grado attraverso un contributo all’acquisto dei libri scolastici. Sono stati infatti riaperti i termini del bando per l’anno scolastico 2026-2027, inizialmente fissati per il 30 giugno: le famiglie toscane potranno presentare la domanda fino alle ore 18 del 22 ottobre.

“Libri Gratis è una misura in cui crediamo molto e su cui abbiamo voluto investire risorse perché siamo consapevoli che la scuola è il luogo dove si costruisce il futuro dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze e vogliamo che qui in Toscana tutti abbiano le stesse possibilità – sottolinea il presidente della Regione Eugenio Giani –. La riapertura dei termini del bando consentirà ad ancora più famiglie toscane di usufruire di un aiuto concreto per la loro vita quotidiana, alleggerendole da una spesa che senza dubbio ha un impatto sul loro bilancio. L’obiettivo della Regione è stare al loro fianco e sostenerle nell’accompagnare i ragazzi e le ragazze nel loro percorso educativo”.

“Sono molto orgogliosa di questa misura e felice di riuscire a riaprire i termini del bando, perché siamo consapevoli di come Libri Gratis ci aiutino a garantire l’effettivo diritto allo studio, impedendo che il destino di una bambina o di un bambino, di una ragazza o di un ragazzo, sia di fatto già scritto alla nascita sulla base delle condizioni socio-economiche della famiglia di provenienza” dichiara l’assessora regionale con delega all’educazione e all’istruzione Alessandra Nardini, che prosegue: “Poter imparare e potersi emancipare, frequentando la scuola, deve essere davvero un diritto per tutte e tutti, non un privilegio per chi ha la fortuna di nascere in una famiglia che può permettersi di garantirglielo, a partire dall'acquisto dei libri scolastici che, come sappiamo, rappresenta un impegno gravoso per le famiglie, soprattutto per quelle a basso reddito. I nostri sforzi per combattere e prevenire povertà e disuguaglianze educative, a partire dall'infanzia, sono massimi, come massimo è l'impegno nel contrasto e nella prevenzione di abbandono e dispersione scolastica, promuovendo invece il successo formativo e la piena realizzazione delle ragazze e dei ragazzi. Si parla tanto di merito, ma troppo poco di scuola come strumento di emancipazione, uguaglianza e parità, e questa invece, orgogliosamente, continua ad essere la nostra visione ”.

Restano invariati i requisiti per accedere al sostegno, che rientra nell'ambito di GiovaniSì, il progetto regionale per l'autonomia dei giovani. Ne possono usufruire le studentesse e gli studenti: residenti in Toscana, di età inferiore a 24 anni (23 anni e 364 giorni compresi), con Isee minore o uguale a 15.800 euro, iscritte/i all’anno scolastico 2026-2027 presso un istituto scolastico pubblico o paritario secondario di primo o secondo grado (cioè medie o superiori) con sede in Toscana o in una regione confinante. La domanda può essere presentata esclusivamente tramite l’apposito applicativo online sul sito della Regione Toscana (per informazioni regione.toscana.it/librigratis).

Si tratta della seconda edizione del bando nato per sostenere l’accesso all’istruzione delle studentesse toscani e degli studenti toscani, dopo l'esperienza iniziale del bando per l’anno scolastico 2025/2026. Le domande ammesse al contributo nella prima tranche, chiusa il 30 giugno, di questa seconda edizione di Libri Gratis sono state 29.498 (34.806 quelle presentate), già finanziate per un totale di circa 7,2 milioni di euro (7.171.250). Un totale di 1.479 quelle non ammesse per mancanza dei requisiti richiesti e 3.829 le domande sospese in attesa di essere finanziate dopo che saranno completate le prove di recupero dei debiti formativi, dal momento che questo intervento è calibrato “su misura” in base all’ordine e classe di iscrizione delle studentesse e degli studenti che ne usufruiscono.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate