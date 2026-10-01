Liceo Marconi, il Comune dà il via libera alla sede definitiva a La Scala

Il Liceo Scientifico “G. Marconi” si avvicina alla sua sede definitiva. Il Consiglio comunale di San Miniato, nella seduta del 28 settembre, ha adottato la variante urbanistica che consente di destinare stabilmente a scuola il complesso in località La Scala, dove l’istituto è attualmente ospitato. Un passaggio necessario per permettere alla Provincia di Pisa di procedere con l’acquisto dell’immobile e dare così un futuro stabile alla sede del liceo dopo anni di trasferimenti e soluzioni provvisorie.

La scelta, arriva dopo la decisione assunta dalla Provincia di Pisa, che ha stanziato le risorse necessarie per acquisire il complesso immobiliare a La Scala, attuale sede del Marconi, e procedere successivamente alla sua riqualificazione e alla rigenerazione urbana dell’intera area.

“Con l’approvazione della variante facciamo un passo concreto verso la sede definitiva del Liceo Marconi – dichiara il sindaco di San Miniato Simone Giglioli –. Dopo anni di trasferimenti e di discussioni sul futuro della scuola, la Provincia e il Comune stanno costruendo le condizioni per dare finalmente certezza agli studenti, alle famiglie e a tutto il personale scolastico. A livello urbanistico sono già previsti nuovi parcheggi e il prolungamento di Via Capitini”.

La variante è stata approvata dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza e delle altre forze presenti in aula, ad eccezione del gruppo Filo Rosso.

“La soluzione di La Scala – aggiunge Giglioli - permette di concentrare le risorse su un progetto concreto e sostenibile, senza rinunciare alla qualità degli spazi e dei servizi che dovranno caratterizzare l’intero complesso scolastico.”

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

Notizie correlate