Minaccia di buttarsi da un tetto a Empoli: tentano di immobilizzarlo, lui scappa e salta giù. Non è grave

Lungo intervento di soccorsi e forze dell'ordine nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 1 ottobre, in strada a Empoli dove una persona minacciava di buttarsi da un tetto. È successo in via Ponzano, chiusa per un tratto per consentire lo svolgimento delle operazioni.

L'intervento è scattato intorno alle 13 quando sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia con il reparto della scientifica, ambulanze della Misericordia di Empoli inviate al 118. Il traffico è stato interrotto e l'area è stata delimitata tra l'incrocio con via dei Cappuccini e via Cantino Cantini.

Lunga mediazione

La mediazione e i tentativi di farlo desistere sono andati avanti per oltre un'ora e mezza. L'uomo, di circa 35 anni, si trovava sul tetto di un'abitazione, in prossimità dell'incrocio: dopo aver scavalcato il cancello di una casa, ed essere salito su un muretto, si sarebbe fermato su un terrazzo. Da quanto appreso si sarebbe poi introdotto all'interno dell'abitazione, montando sul tetto.

Mentre il dispiegamento di forze e soccorsi era presente in strada, prima un vigile del fuoco e poi il dirigente del commissariato di polizia di Empoli Pietro Scaramella giunto sul posto sono saliti sul terrazzo, avvicinandosi e parlando a lungo con l'uomo. Quest'ultimo, mentre era in corso la trattativa, avrebbe gettato delle tegole del tetto in strada: sempre dalle informazioni raccolte, si trovava in un probabile stato di alterazione, sostenendo che qualcuno volesse fargli del male. Durante le operazioni non è mancato l'arrivo di curiosi: decine le persone che si sono radunate intorno alle transenne in via Cantini.

Tentano di immobilizzarlo con il taser, lui salta giù

Gli attimi di tensione sono andati avanti finché l'uomo ha chiesto che l'area fosse liberata. Gli operatori stavano facendo spazio quando un agente ha tentato di immobilizzarlo con il taser, mentre si trovava ancora sul tetto. A quel punto avrebbe provato a fuggire sul retro dell'abitazione facendo un salto di oltre tre metri nel giardino della casa adiacente quella in cui era entrato. Nonostante l'altezza, l'uomo è precipitato su una tettoia di legno che ha attutito la caduta. Immobilizzato e assistito dai sanitari, è stato trasportato in codice rosso per dinamica in ospedale a Empoli: non sarebbe in pericolo di vita.

Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (02 2327 2327, www.telefonoamico.it).

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