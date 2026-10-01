Montespertoli, 42mila euro per i nidi d’infanzia comunali

La Regione Toscana, l’Amministrazione dello Stato e l’Unione Europea proseguono nel percorso di incentivazione di azioni tese a promuovere l’accoglienza di bambini nei servizi educativi per la prima infanzia di qualità (bambini di 3-36 mesi di età) per l’anno educativo 2026/27, investendo risorse pubbliche per favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

Nell’ambito di tali finalità la Regione Toscana, con il D.D. n. 15128 del 08/07/2026, ha approvato l’avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’accoglienza dei bambini e delle bambine in servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) di QUALITÀ, a titolarità sia comunale sia privata, per l’anno 2026/27, tramite la concessione di contributi pubblici.

Il bando è finanziato dal programma regionale FSE+ 2021/2027, in particolare dalle risorse assegnate alla priorità 2 del programma (azione 2.f.12 del provvedimento attuativo di dettaglio del programma), e rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Particolare attenzione viene posta alla qualità dei servizi pubblici, confermata dalle disposizioni relative ai servizi per la prima infanzia previste dal Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 41/R/2013 e ss.mm.ii. e da quanto previsto dal bando stesso, con riferimento all’inclusione sociale.

I Comuni aderenti devono garantire che i servizi per i quali si richiede il contributo a valere sul bando rispettino gli STANDARD DI QUALITÀ previsti dal Regolamento regionale 41/R/2013.

Il Comune di Montespertoli ha aderito all’avviso pubblico richiedendo l’assegnazione del contributo da destinare ai due nidi d’infanzia comunali “Maria Grazia – L’Aquilone” e “Margherita Hack”, garantendo il rispetto degli standard di qualità previsti dalla normativa regionale.

Le risorse che la Regione Toscana ha assegnato all’Amministrazione comunale (D.D. n. 20426 del 14/09/2026), per un importo pari a € 42.761,86, andranno a coprire la realizzazione del progetto, che mira a sostenere l’accoglienza, in via prioritaria, di due minori che rispondono alla priorità E) di cui all’art. 7 dell’Avviso regionale.

Si ricorda che sulla home page del sito web del Comune di Montespertoli è presente una sezione dedicata al servizio.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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