Montespertoli, un Baby Pit Stop aperto a tutte le famiglie da Spazio Blu

Dodici donne, dodici professioniste, competenze differenti e un'idea comune: fare squadra e creare una rete intorno alla persona e alla famiglia. È questa l'identità di Spazio Blu, realtà multidisciplinare nata a Montespertoli nel 2023 dall'idea della psicologa e psicoterapeuta Alessandra De Toffoli.

Oggi Spazio Blu riunisce diverse professionalità che operano nell'ambito della psicologia e psicoterapia, neuropsicologia, logopedia, fisioterapia, terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (TNPEE), nutrizione, assistenza legale e discipline e trattamenti dedicati al benessere della persona. Un gruppo composto da 12 professioniste, ciascuna con la propria formazione e specificità, che condividono gli stessi spazi e soprattutto la volontà di confrontarsi, collaborare e costruire una rete capace di accompagnare bambini, adolescenti, adulti e famiglie nelle diverse fasi della vita.

È proprio da questa idea di benessere e di accoglienza che nasce una nuova iniziativa. In occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento (SAM), che in Italia si celebra nella prima settimana di ottobre, dal 1° ottobre Spazio Blu apre il proprio Baby Pit Stop.

Una comoda poltrona nella sala d'attesa permette di fermarsi ad allattare con tranquillità, mentre nell'antibagno è stato predisposto un fasciatoio per cambiare e accudire il proprio bambino.

La caratteristica più importante dell'iniziativa è che non occorre essere utenti di Spazio Blu per usufruirne. Durante gli orari di apertura del centro, il Baby Pit Stop è gratuitamente a disposizione di mamme, babbi, nonni e, più in generale, di chiunque si trovi a Montespertoli con un bambino e abbia bisogno di un luogo nel quale fermarsi.

Una possibilità che acquista ancora più valore con l'arrivo dei mesi più freddi, quando trovare fuori casa un ambiente caldo, tranquillo e adeguato nel quale allattare o effettuare un cambio pannolino può non essere semplice.

"Per sostenere una mamma serve un intero villaggio"

Alessandra De Toffoli

"Spazio Blu è nato come luogo dedicato al benessere della persona e delle famiglie e ci sembrava naturale partire anche dai bisogni più semplici e quotidiani", spiega Alessandra De Toffoli, psicologa, psicoterapeuta, ideatrice e responsabile di Spazio Blu.

"Chi ha un bambino piccolo sa che una poppata o un cambio pannolino non sempre possono aspettare e che, quando siamo fuori casa, trovare un posto tranquillo e accogliente in cui fermarsi può fare davvero la differenza. Per questo abbiamo voluto che il Baby Pit Stop non fosse riservato soltanto a chi viene a Spazio Blu per un appuntamento, ma fosse aperto a tutte le famiglie che ne abbiano bisogno.

L'obiettivo è anche ricordare che l'allattamento non è un percorso solitario, ma un gesto d'amore, di cura e di salute che riguarda l'intera comunità. Per crescere un bambino, e per sostenere una mamma, serve un intero villaggio. E ci piace pensare che Spazio Blu possa essere, nel suo piccolo, parte di quel villaggio.

Siamo dodici donne e professioniste diverse e il valore di Spazio Blu sta anche qui: nel fare squadra, nel confrontarci e nel creare una rete. Crediamo che prendersi cura delle persone significhi guardarle nella loro interezza e che una comunità accogliente si costruisca anche attraverso piccoli gesti concreti come questo".

La scelta del 1° ottobre non è casuale. La Settimana Mondiale dell’Allattamento nasce nel 1992 su iniziativa della World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) e viene celebrata in oltre 120 Paesi. In Italia ricorre nella prima settimana di ottobre e rappresenta ogni anno un'occasione per riportare l'attenzione sul sostegno alle madri, ai bambini e alle famiglie.

Con il Baby Pit Stop, Spazio Blu vuole aggiungere a questa attenzione un piccolo gesto concreto sul territorio di Montespertoli: una porta da sapere di poter aprire quando se ne ha bisogno. Un piccolo spazio per grandi bisogni.

Fonte: Spazio Blu

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