È morta la bambina di 8 anni investita col nonno nel Pisano

È morta nel pomeriggio, all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, la bambina di 8 anni investita ieri da un’auto a Cascina, in provincia di Pisa. La piccola stava attraversando una strada ad alto scorrimento a Montione insieme al nonno di 78 anni, rimasto gravemente ferito nell’incidente.

A confermare il decesso è stato lo stesso ospedale fiorentino, dove la bambina era stata trasferita dopo il primo ricovero a Pisa. Nell’impatto aveva riportato traumi gravissimi. Soccorsa sul posto dal personale del 118, era stata rianimata e intubata prima di essere trasportata al pronto soccorso di Pisa, dove era stata sottoposta d’urgenza a diversi interventi chirurgici. Successivamente era stata trasferita al Meyer, dove è deceduta nel pomeriggio.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, effettuata nelle ore immediatamente successive all’incidente, il nonno e la nipote avrebbero attraversato la carreggiata improvvisamente, a circa 20 metri di distanza dalle strisce pedonali. L’automobilista, che stava sopraggiungendo, si sarebbe trovato davanti i due pedoni senza avere il tempo di evitarli.