Operaio di 43 anni muore sul lavoro a Pistoia

Un uomo di 43 anni è morto sul lavoro a Pistoia. Si tratta di un operaio di origini esteuropee, che stava lavorando nella zona industriale di Sant'Agostino: da una prima ricostruzione pare che fosse al lavoro su un tetto di un capannone per il montaggio di pannelli, per cause da chiarire è caduto da otto metri. L'uomo era dipendente di una ditta di Milano.

In via Salvemini, dove è avvenuto il tutto, è intervenuta un'ambulanza della Croce Verde di Pistoia, oltre alle forze dell'ordine e gli operatori del dipartimento di Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Asl. Nonostante i tentativi dei soccorsi, il 43enne è deceduto.

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