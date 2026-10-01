Buongiorno la ricetta di oggi la propongo io: Pinsa con prosciutto di Parma, crema di robiola e fichi. Una ricetta sfiziosa e golosa per un aperitivo, una merenda, una colazione, un antipasto.

La pinsa romana è un antico prodotto da forno simile a una focaccia, caratterizzato da una forma ovale, una crosta croccante e un interno soffice e alveolato, a differenza della pizza classica, l'impasto della pinsa sfrutta un mix di farine speciali (frumento, soia e riso) e una percentuale molto alta di acqua fredda, che garantisce una lunga lievitazione e un'alta digeribilità.

Vi lascio il link per preparare in casa la Pinsa:

https://www.fattoincasadabenedetta.it/ricetta/pinsa-romana/

Pinsa con prosciutto di Parma, crema di robiola e fichi:

Ingredienti per 4 persone

2 Pinse

100 ml di aceto balsamico

40 gr di zucchero di canna

200 gr di robiola

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale q.b.

6 fichi freschi

200 gr di prosciutto di parma Dop

Gherigli di noci

Basilico fresco q.b.

Preparazione

Versate l’aceto balsamico in un pentolino, aggiungete lo zucchero di canna e portate dolcemente ad ebollizione. Lasciate sobbollire fino a ridurre il liquido di circa la metà, ottenendo una salsa densa e lucida. Spegnere il fuoco e lasciare raffreddare completamente. Trasferite la robiola in una ciotola e aggiungete un filo di olio, un pizzico di sale e lavoratela con una spatola fino ad ottenere una crema morbida e omogenea. Lavate i fichi, asciugateli e tagliateli in quattro spicchi. Scaldate le pinse in forno preriscaldato per alcuni minuti, fino a renderle fragranti e leggermente croccanti. Distribuite sulla superficie il prosciutto, la crema di robiola, i fichi freschi e completate con i gherigli di noce. Terminate con la riduzione balsamica di aceto e qualche foglia di basilico fresco. Servite bene calda.

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Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

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