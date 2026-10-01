Protezione civile, Giani firma la nuova convenzione della Colonna mobile regionale

È stata sottoscritta oggi dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la nuova convenzione per l'adesione alla Colonna mobile regionale toscana (CMRT), alla presenza dei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato che ne costituiscono la struttura operativa. Il contributo regionale previsto per ciascuna associazione è di 420 mila auro all’anno per 3 anni, per un totale di 1 milione e 260 mila euro. La firma è avvenuta in Palazzo Strozzi Sacrati nell'ambito di una conferenza stampa dedicata al rafforzamento del sistema regionale di Protezione civile.

“Nel nostro sistema di Protezione civile, di cui la Toscana è orgogliosa e che si conferma di grande eccellenza in tutte le situazioni più difficili, l’integrazione con il volontariato è un tratto distintivo – ha detto il presidente Giani -. Questo contributo di 420 mila euro all’anno per tre anni, per 16 associazioni di grande presenza sul territorio regionale, va proprio a valorizzare tutto questo, in modo da favorire la programmazione e gli investimenti sui mezzi e su tutto ciò che serve a mantenere l’efficienza e l’operatività, garantendo una presenza così importante per i cittadini toscani”.

“Stare accanto alle associazioni di volontariato che nei momenti di maggiore bisogno sono sempre così presenti accanto alle nostre comunità è una priorità – ha detto il sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika – Questa nuova convenzione è fondamentale per la programmazione delle attività e per far crescere ancora il nostro sistema di Protezione civile, a fronte del dono che migliaia di volontarie e di volontari ci fanno ogni giorno: quello del loro tempo. E’ importante ricordare alla gente che in Toscana abbiamo un grande valore nelle associazioni di volontariato organizzato, un valore di umanità, dedizione e responsabilità”.

La Convenzione disciplina la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alla Colonna mobile regionale per il triennio 2026-2028, confermando e consolidando il modello di collaborazione che negli anni ha consentito alla Toscana di garantire una risposta efficace e tempestiva nelle emergenze regionali e nazionali.

Rispetto alla precedente Convenzione, la Colonna mobile regionale si amplia ulteriormente, passando da 14 a 16 organizzazioni aderenti, grazie all'ingresso di A.N.A.I. ODV (Associazione Nazionale Autieri d'Italia) e del S.A.S.T. ODV (Soccorso Alpino e Speleologico Toscano), che arricchiscono il sistema con ulteriori competenze specialistiche e capacità operative.

Le organizzazioni aderenti alla Convenzione 2026-2028 sono: A.N.C. Coordinamento SECOV Toscana ODV; A.N.P.A.N.A. Coordinamento Regione Toscana; A.N.P.A.S. Comitato Regionale Toscano; A.N.A.I. ODV; Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale della Toscana; Emergens ODV; Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana; F.I.R.C.B. Struttura Regionale Toscana ODV; Fondazione C.I.S.O.M.; Gruppo Chirurgia d'Urgenza (GCU); Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Castelnuovo di Garfagnana; La Racchetta; Prociv Arci Coordinamento Regione Toscana; S.A.S.T. ODV; S.W.R.T.T. ODV; V.A.B. Toscana.

La Colonna mobile regionale rappresenta una componente fondamentale del sistema di protezione civile della Toscana. Attraverso il coordinamento di organizzazioni, volontari, mezzi e attrezzature specialistiche, garantisce la capacità di intervento in caso di calamità naturali, emergenze di rilievo regionale e nazionale e attività di supporto alla popolazione.

La sottoscrizione della nuova Convenzione conferma l'impegno della Regione Toscana nella valorizzazione del volontariato organizzato, risorsa strategica del sistema regionale di protezione civile e elemento essenziale per assicurare efficacia, professionalità e tempestività nella gestione delle emergenze.

Fonte: Regione Toscana