Resta schiacciato da un ramo durante la potatura: grave un 62enne

Cronaca Vecchiano
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(foto gonews.it)

L'incidente è avvenuto vicino al canale della Bufalina. L'uomo ha riportato un grave trauma da schiacciamento alla colonna vertebrale ed è stato trasferito in elisoccorso a Careggi

Un 62enne è rimasto gravemente ferito a Vecchiano, nel Pisano, mentre era impegnato in un'operazione di potatura nei pressi del canale della Bufalina.

Secondo quanto riferito, l'uomo è stato schiacciato da un grosso ramo, riportando un grave trauma da schiacciamento del rachide e la conseguente perdita di sensibilità alle gambe.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e l'elisoccorso, che ha trasferito il 62enne al Cto di Careggi a Firenze. La zona è stata recintata dalla polizia locale di Vecchiano per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza.

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