Rissa sugli spalti durante la partita, gara giovanile sospesa

Dovrà essere ripetuta a porte chiuse la partita del campionato provinciale Under 16 Allievi B di Firenze, girone E, tra Settignanese e Grassina, sospesa dall'arbitro a causa di una rissa scoppiata sugli spalti tra i sostenitori delle due squadre.

Lo ha stabilito il giudice sportivo del Comitato Regionale Toscano, fissando la ripetizione della gara in una data ancora da stabilire. L'incontro si era disputato a Coverciano, nell'impianto sportivo della Settignanese.

La partita è stata interrotta al 15' del secondo tempo, quando sugli spalti sono iniziati i tafferugli che, secondo quanto riportato nella motivazione del provvedimento, hanno coinvolto numerosi spettatori riconducibili alle tifoserie di entrambe le società.

Alcuni dei presenti, si legge nella ricostruzione dell'accaduto, si sarebbero avvicinati anche alla rete di recinzione, insultando e minacciando gli altri spettatori e incitando i sostenitori presenti sulle tribune.

Di fronte al protrarsi degli episodi e non riuscendo a ristabilire le condizioni necessarie per riprendere regolarmente il gioco, l'arbitro ha deciso di decretare la sospensione definitiva della partita.

Oltre alla ripetizione della gara a porte chiuse, il giudice sportivo ha disposto anche una sanzione economica nei confronti di entrambe le società.

Notizie correlate