Rivolta nel carcere di Pisa, rientrata la protesta dei detenuti

All'alba di stamani, intorno alle 5, è rientrata la protesta dei detenuti nel carcere di Pisa, scoppiata nel tardo pomeriggio di ieri mercoledì 30 settembre nel secondo reparto della sezione giudiziaria. La situazione risulta essere tornata alla normalità dopo l'intervento dei mediatori della polizia penitenziaria, andato avanti per ore.

Da quanto emerso alcuni detenuti sarebbero stati arrestati e trasferiti, altri lo saranno nelle prossime ore perché la sezione interessata avrebbe riportato danni ingenti. Ieri sera la rivolta è partita intorno alle 19 dopo che alcuni detenuti avrebbero riferito di aver trovato microspie e dispositivi elettronici nelle celle. Durante la protesta c'è stata anche una diretta su Tik Tok dall'interno del carcere, realizzata tramite un cellulare nelle disponibilità dei detenuti.

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