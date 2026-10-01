Use Computer Gross alla prima stagionale con Carver Roma

Con tutta la voglia di fare subito bella figura davanti al proprio pubblico. E’ tutto in questa frase il senso della partita che sabato sera alle 21 al pala Sammontana aspetta l’Use Computer Gross. Con tutte le romane incrociate negli ultimi venti anni, la Carver Roma Cinecittà è la prima volta che si trova di fronte ai biancorossi ed è per questo avversario da scoprire. Non per coach Luca Valentino che l’ha studiata a puntino.

”Affrontiamo la prima vera novità del nostro campionato – spiega - considerando l'inserimento delle squadre laziali nel girone. Carver Roma è una società che negli anni ha costruito una struttura solida e riconoscibile, con un gruppo consolidato e giocatori di grande esperienza e qualità. Nel reparto esterni può contare su elementi come Sciamato, Pagnanelli e Lucarelli, giocatori capaci di produrre punti sia dall'arco che in situazioni di uno contro uno, mentre sotto canestro Martino rappresenta da tempo il principale punto di riferimento. A questo nucleo già molto competitivo si è aggiunto in estate un giocatore di assoluto valore come Murri, reduce da una stagione da protagonista culminata con i playoff di Serie B Nazionale disputati con la Rucker San Vendemiano”.

“Da parte nostra – prosegue - archiviata l'emozione dell'esordio casalingo davanti al nostro pubblico, dovremo essere bravi a riproporre la compattezza e la solidità mostrate a Siena. Allo stesso tempo sarà necessario compiere un ulteriore passo avanti nella precisione e nell'attenzione ai dettagli, soprattutto nella metà campo difensiva. La difesa sarà probabilmente una delle chiavi della partita, perché ci troveremo di fronte una squadra molto fisica e con grande esperienza. Lo dimostra anche la gara d'esordio contro Chiavari: nonostante la sconfitta finale, Carver ha condotto la partita per lunghi tratti contro quella che è unanimemente considerata una delle principali candidate ai vertici del campionato. Sappiamo quindi il valore dell'avversario che ci attende, ma vogliamo continuare il nostro percorso con la stessa mentalità mostrata nella prima giornata, cercando di fare un ulteriore passo avanti nella costruzione della nostra identità”.

La Carver Roma Cinecittà è una solida e stimata realtà della pallacanestro romana, radicata principalmente nel quartiere culla del cinema. E’ da sempre molto attenta alla crescita dei giovani, unendo una prima squadra competitiva a un settore giovanile e minibasket molto attivo sul territorio, anche grazie a sinergie locali. E’ quindi considerata il punto di riferimento sportivo e sociale del quartiere e, come prima squadra, è al suo quarto campionato di serie B. Ad allenarla è, ormai dal 2021, Marco Tretta.

Sabato sera, per il debutto casalingo, l’Use Computer Gross rispetterà una vecchia tradizione introdotta dal presidente Ademaro Lombardi. Prima della partita i giocatori lanceranno rose in tribuna. Resta da dire che ad arbitrare saranno Forte di Siena e Pampaloni di Terranuova Bracciolini e che la partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube ‘we are Use’.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

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