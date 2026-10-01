Vicofaro, il vescovo Mascagna annuncia la ripresa delle attività pastorali

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La parrocchia di Vicofaro

Riparte a Pistoia il cammino pastorale della parrocchia di Santa Maria Maggiore a Vicofaro, finita nei mesi scorsi al centro di accese polemiche per la gestione dell'accoglienza dei migranti da parte di don Biancalani, successivamente rimosso dall'incarico.

A segnare la ripresa delle attività è il vescovo di Pistoia e Pescia, monsignor Augusto Mascagna, che ha rivolto ai fedeli una lettera dal titolo “Andate anche voi a lavorare nella mia vigna”. L'iniziativa punta a rilanciare la vita della comunità parrocchiale e a favorire un rinnovato ascolto della Parola, dopo un periodo particolarmente complesso, segnato da un forte dibattito anche sul piano sociale e mediatico.

"Vogliamo aggiungere un incontro di catechesi, un'opportunità di ascolto, per adulti e giovani, che ci vogliamo regalare a partire dal 26 ottobre 2026 ogni lunedì e giovedì alle ore 21 nella chiesa di Vicofaro" scrive il vescovo. "Sarà un'occasione per incontrarci, ascoltare parole che ci aiutano a rileggere la storia della nostra vita e lasciare aperta la porta al Signore".

Nella lettera, monsignor Mascagna illustra anche le modalità con cui l'invito agli incontri sarà diffuso sul territorio. "Questo annuncio arriverà attraverso le mani di missionari laici mandati dal Vescovo e dal Parroco nel territorio delle parrocchie di Pistoia" spiega. I volontari, precisa il presule, "non vendono nulla, non vi chiedono nulla, non hanno bisogno di ricevere nulla in cambio se non incontrarvi, annunciarvi le parole del Vangelo e invitarvi a questi incontri".

Il calendario prevede un primo appuntamento già sabato 10 ottobre, quando monsignor Mascagna celebrerà a Vicofaro due momenti liturgici. Alle 15 è prevista una preghiera di benedizione per l'inizio della Missione, mentre alle 19.30 sarà celebrata la Santa Messa con le comunità Neocatecumenali.

Da lunedì 26 ottobre prenderanno quindi ufficialmente il via i due appuntamenti settimanali di catechesi, in programma ogni lunedì e giovedì alle 21 nella chiesa di Vicofaro.

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