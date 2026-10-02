A Cascina cordoglio per la morte della piccola Zoe: proclamato il lutto cittadino

Cronaca Cascina
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La piccola è stata investita con il nonno da un'auto. Il Comune annuncia bandiere a mezz'asta e minuto di silenzio

Il Comune di Cascina esprime cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa della piccola Zoe Mancarelli e annuncia una serie di iniziative per manifestare la vicinanza della comunità alla famiglia: l'Amministrazione ha disposto il lutto cittadino per il giorno dei funerali, la cui data sarà comunicata successivamente. Nella stessa giornata, la bandiera italiana sulla facciata del Palazzo Municipale sarà esposta a mezz'asta. Il Comune invita inoltre gli istituti scolastici del territorio ad adottare la medesima disposizione.

È stato inoltre previsto un minuto di silenzio all'apertura della seduta del Consiglio comunale in programma martedì prossimo, in memoria della bambina. L'amministrazione ha rivolto l'invito anche alle scuole e agli esercizi commerciali del territorio a prevedere un momento di raccoglimento.

"La vicenda di Zoe – dichiara il sindaco Michelangelo Betti – è una tragedia che colpisce una famiglia, ma si estende all’intera comunità cascinese. In meno di 24 ore la vita di quella famiglia è cambiata e ora è il momento di mostrare come il suo dolore sia il dolore di tutti noi. In questo duro momento, spero che ci sia la forza di essere vicini ai genitori, alla sorella e ai nonni in questi giorni difficili. Vedere andar via una bambina lascia increduli e porta un profondo senso di vuoto, tristezza e confusione. A nome dell'Amministrazione Comunale invio le più sentite condoglianze a chi è stato con Zoe nei suoi anni di vita".

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