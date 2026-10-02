A San Romano 21enne arrestato per pedopornografia: deve scontare 5 anni e 4 mesi

I Carabinieri di San Romano hanno arrestato nella mattinata del 30 settembre un 21enne, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 28 settembre dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.

Il provvedimento è stato notificato al giovane, che dal 2024 era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Il 21enne è stato condannato in via definitiva a 5 anni e 4 mesi di reclusione per reati connessi alla pedopornografia minorile, commessi tra agosto e dicembre 2023 nelle province di Foggia e Ravenna.

Secondo quanto ricostruito nell'ambito del procedimento, il giovane avrebbe adescato minorenni attraverso i social network, minacciando di modificare e diffondere online le loro fotografie del profilo qualora non gli avessero inviato materiale pedopornografico, tra cui immagini e video a sfondo sessuale.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno, il 21enne è stato condotto alla Casa circondariale di Pisa, dove dovrà scontare la pena a disposizione dell'Autorità giudiziaria.