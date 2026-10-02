Ponzano, una mamma segnala le condizioni dell’area verde vicino alla scuola: il Comune risponde

Una segnalazione arriva da una mamma di un’alunna della scuola dell’infanzia di Ponzano, a Empoli, che pone l’attenzione sulle condizioni dell’area verde adiacente al plesso scolastico, frequentata nel pomeriggio dai bambini della scuola dell’infanzia e della primaria che "si fermano lì a far merenda".

Secondo quanto riferito dalla cittadina, lo spazio "presenterebbe erba alta, buche, presenza di zanzare e cattivi odori, oltre a escrementi". La mamma chiede quindi "maggiore manutenzione dell’area" e, se possibile, "l’installazione di alcuni giochi per bambini", sottolineando come altri plessi scolastici del territorio siano affiancati da spazi attrezzati.

"Non credo che i bimbi che frequentano la scuola dell'infanzia e la primaria di Empoli non meritino un giardino curato e a misura di bambino come le altre scuole" dice la donna.

Il Comune di Empoli, interpellato sulla questione, precisa innanzitutto che l’area indicata "non è attrezzata come giardino pubblico con giochi". L’amministrazione ricorda inoltre che "nella frazione sono stati effettuati negli anni diversi interventi sulle aree gioco: il Parco di Ponzano, poco distante dalla scuola, è stato oggetto di un ripristino dei giochi nel 2020, mentre pochi mesi fa sono stati rifatti quelli di via del Giardino A".

Per quanto riguarda la manutenzione del verde, il Comune fa sapere che "nell’area segnalata è previsto lo sfalcio dell’erba nell’ambito dei passaggi programmati sul territorio": nel 2026, secondo quanto riferito dall’amministrazione, "è in corso il sesto giro di sfalci".

Sul tema delle zanzare, il Comune ricorda inoltre la campagna 'Lasciamola a secco', che prevede interventi di disinfestazione programmati, attività di informazione e indicazioni per prevenire la proliferazione degli insetti. Da maggio a settembre "sono previsti cinque cicli di trattamento contro le forme larvali nelle caditoie stradali di competenza comunale". L’amministrazione segnala infine che le "temperature elevate e le piogge intermittenti possono favorire la presenza di zanzare anche tra la fine di settembre e ottobre".