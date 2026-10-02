Assemblea straordinaria dell'ANED Empolese Valdelsa

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L’ANED (associazione nazionale ex deportati) sezione Empolese Valdelsa invita tutti gli iscritti e le iscritte a partecipare all'assemblea straordinaria, convocata per discutere il presente e il futuro dell'associazione.
L'evento si terrà secondo i seguenti dettagli:
* Data: Sabato 3 ottobre 2026
* Ora: 17:30
* Luogo: Casa della Memoria di Empoli, Via Livornese 42, Empoli (FI)

Con lo slogan "Conoscere la storia per costruire insieme il domani", l'associazione invita calorosamente tutte le iscritte e tutti gli iscritti a partecipare attivamente. L'assemblea rappresenterà un momento cruciale di confronto per discutere insieme del presente e del futuro dell'ANED, riaffermando i valori cardine di memoria, impegno e solidarietà per un futuro più giusto.

Fonte: Ufficio Stampa

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