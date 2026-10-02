Barboncini a Orentano, la Cassazione annulla l'ordinanza di dissequestro

La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza di dissequestro relativa ai barboncini sequestrati dalla Guardia di Finanza dopo il blitz effettuato in un allevamento di Orentano (Castelfranco di Sotto). La vicenda torna ora davanti al Tribunale di Pisa, che dovrà pronunciarsi nuovamente sulla questione in una diversa composizione.

A rendere nota la decisione è l’Enpa, l’Ente nazionale protezione animali, che da tempo segue il caso e aveva chiesto che le condizioni degli animali venissero valutate nella loro complessità.

La vicenda aveva avuto origine dal provvedimento del Tribunale del Riesame, che aveva disposto il dissequestro degli animali. Dopo quella decisione, l’Enpa aveva lanciato una petizione chiedendo che i barboncini restassero al centro di un’attenta valutazione, considerando non soltanto le condizioni sanitarie dei singoli esemplari, ma anche gli aspetti veterinari, etologici e le caratteristiche degli spazi nei quali erano custoditi.

Secondo quanto riferito dall’associazione, riporta La Nazione, la Cassazione ha rilevato che la motivazione alla base del dissequestro non avrebbe affrontato in modo adeguato il quadro complessivo della situazione. In particolare, sarebbero rimasti da approfondire gli aspetti relativi alle condizioni delle strutture e alla contestazione secondo cui gli animali si trovavano in spazi sovraffollati e non idonei, con possibili conseguenze legate alle loro caratteristiche etologiche.

L’associazione precisa inoltre che la decisione della Cassazione non riguarda la responsabilità penale dell’indagata, sulla quale la Corte non si è pronunciata. Spetterà ora al Tribunale di Pisa effettuare una nuova valutazione.

Per l’Enpa, il nuovo giudizio dovrà tenere conto delle condizioni complessive degli animali e delle loro caratteristiche etologiche. L’Enpa annuncia infine che continuerà a seguire la vicenda attraverso il proprio ufficio legale e a chiedere che tutta la documentazione raccolta venga esaminata nel suo complesso.

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