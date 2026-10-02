Buy Tuscany, Terra di Valdelsa: "Il progetto DivinBoccaccio interessa i tour operator internazionali"

Economia e Lavoro Toscana
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L’associazione soddisfatta dei risultati dell’evento di Massa: avviati nuovi contatti per promuovere Certaldo e le sue eccellenze sui mercati esteri

L’Associazione Terra Di Valdelsa esprime viva soddisfazione per i risultati raccolti in occasione dell’ultima edizione del Buy Tuscany, l’evento di riferimento per il turismo regionale promosso da Toscana Promozione Turistica, tenutosi nei giorni scorsi a Massa in Lunigiana.

L’appuntamento ha rappresentato una vetrina strategica di primaria importanza per divulgare l’identità e la ricchezza del territorio del Comune di Certaldo e di tutto il comprensorio limitrofo.

Al centro dell'attenzione dei tour operator internazionali è salito in particolare il , quale innovativo progetto di marketing territoriale nato per valorizzare l'identità locale mettendo in rete le eccellenze enogastronomiche, storiche e culturali di Certaldo.

La formula, capace di intrecciare la grande tradizione letteraria e storica del borgo con la qualità dei suoi prodotti tipici, si è confermata un fattore di attrazione turistica vincente e fortemente attrativo sui mercati esteri.

«I riscontri ottenuti a Massa dimostrano che la direzione intrapresa è quella giusta», commenta la presidenza dell'Associazione Terra di Valdelsa. «L'interesse dimostrato da decine di operatori stranieri conferma quanto il turismo esperienziale e la valorizzazione delle identità locali — come il progetto per Certaldo — siano leve fondamentali per attrarre un flusso turistico consapevole, qualificato e internazionale»

Ringraziamo Toscana Promozione Turistica per l'eccellente organizzazione e per la costante opportunità di crescita offerta ai territori».

L'Associazione è già al lavoro per dare seguito ai numerosi contatti avviati durante B2B, con l'obiettivo di trasformare gli incontri di Massa in concrete collaborazioni per le prossime stagioni turistiche.

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