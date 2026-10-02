Censimento permanente 2026, al via la rilevazione in Valdera

Prende il via lunedì 5 ottobre la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni promosso dall'Istat, che quest'anno coinvolge, sul territorio dell'Unione Valdera, un campione di famiglie residenti nei Comuni di Chianni, Casciana Terme Lari e Pontedera, per un totale complessivo di 965 famiglie: 153 a Chianni, 240 a Casciana Terme Lari e 572 a Pontedera.

Le famiglie incluse nel campione hanno ricevuto una lettera informativa dell'Istat con le credenziali personali per l'accesso al questionario. Dal 5 ottobre al 6 dicembre è possibile collegarsi all'indirizzo https://raccoltadati.istat.it/questionario e inserire le credenziali contenute nella lettera, oppure autenticarsi con SPID o CIE dell'intestatario della lettera stessa. Chi non avrà completato la compilazione online sarà contattato, dal 12 novembre al 23 dicembre, da un rilevatore per un'intervista telefonica o faccia a faccia.

Per tutta la durata della rilevazione, dal 5 ottobre al 23 dicembre, i cittadini possono inoltre rivolgersi ai Centri Comunali di Rilevazione attivi in tutti i Comuni dell'Unione e presso la sede dell'Unione Valdera, dove è possibile utilizzare un pc con accesso a Internet per compilare autonomamente il questionario, fino al 6 dicembre, oppure farsi assistere da un operatore. Le famiglie coinvolte riceveranno inoltre notifiche attraverso l'App IO, sia da parte dell'Istat che dell'Unione Valdera.

Si ricorda che la partecipazione al Censimento è obbligatoria per le famiglie incluse nel campione, e che la mancata compilazione del questionario può comportare l'avvio di un procedimento sanzionatorio.

Per ricevere informazioni o supporto è possibile contattare il Numero Unico gratuito 1510, attivo dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 21.00 nel periodo della rilevazione, scrivere a censimento.lista@istat.it, utilizzare il form disponibile su https://contact.istat.it, oppure rivolgersi direttamente al Centro Comunale di Rilevazione del proprio Comune.

Il Censimento permanente, che ha cadenza annuale dal 2018, consente di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione residente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale, integrando i dati raccolti con quelli già disponibili da fonti amministrative. Per tutte le informazioni in merito è comunque possibile rivolgersi anche all’Ufficio Associato di Statistica dell’Unione Valdera al tel. 0587 299583

Fonte: Unione Valdera

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