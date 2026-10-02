Firenze, prorogata di 5 mesi la zona a vigilanza rafforzata: oltre 55mila persone controllate

La situazione della sicurezza pubblica a Firenze è stata al centro della riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 30 settembre, alla quale hanno partecipato il Prefetto, la sindaca di Firenze, il procuratore della Repubblica, l'assessore alla Sicurezza e i rappresentanti delle Forze di polizia.

Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli esiti dei dispositivi di controllo del territorio e delle misure adottate negli ultimi anni per rafforzare la sicurezza urbana, con particolare attenzione alle aree maggiormente esposte a fenomeni delittuosi.

Un focus specifico ha riguardato la vigilanza rafforzata introdotta in alcune zone dei Quartieri 1, 2 e 5. Dal primo provvedimento, adottato il 10 ottobre 2024, sono state controllate 55.942 persone, di cui 29.299 straniere. Sono stati inoltre adottati 427 provvedimenti di allontanamento, 357 dei quali nei confronti di cittadini stranieri, mentre 220 persone sono state deferite all'Autorità giudiziaria per violazione dell'ordine di allontanamento.

Alla luce degli esiti dei controlli, il Prefetto di Firenze ha disposto una proroga di cinque mesi dell'ordinanza di vigilanza rafforzata, mantenendo le stesse aree interessate dal precedente provvedimento: la zona della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, il Parco delle Cascine e alcune aree dei Quartieri 2 e 5.

Le Forze di polizia e la Polizia municipale continueranno quindi ad applicare i provvedimenti di allontanamento nei confronti dei soggetti che rientrano nelle categorie previste dalla normativa e che, nelle aree interessate, adottano comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, tali da impedire la libera fruizione degli spazi e determinare una situazione di concreto pericolo per la sicurezza.

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