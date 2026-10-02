Furto al campo di Cortenuova, Serravalle Soccer Academy: "Siamo stanchi"

Il campo sportivo della Serravalle Soccer Academy è stato preso di mira dai ladri. All'impianto Calugi di Cortenuova, poco fuori dal centro di Empoli, si è consumato un furto.

A darne notizia è la presidente Simona Salvadori che ha denunciato come "ancora una volta" la Serravalle Soccer Academy sia stata oggetto di furto.

La notte scorsa, secondo una prima ricostruzione, un ignoto si è introdotto all'interno della struttura forzando porte e infissi, causando danni ingenti per migliaia di euro e mettendo a soqquadro spogliatoi e locali di servizio.

"Non è più un episodio isolato, è un continuo accanimento contro una realtà fatta di volontari, di famiglie, di bambini che ogni giorno trovano nel campo un luogo di educazione e di sport. Ogni effrazione per noi significa ripartire da zero: riparare, sistemare, ricomprare materiale con soldi che togliamo alle attività dei ragazzi. Siamo stanchi. Abbiamo già sporto denuncia alle autorità competenti e ci auguriamo che vengano intensificati i controlli nella zona. Non ci fermiamo, ma non possiamo più fare finta di niente" dice Salvadori.