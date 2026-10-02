Il Sindaco Giglioli riceve in Comune il nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Attualità San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

Il Sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, ha ricevuto in Comune il Colonnello Dario Sopranzetti, nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Pisa

Il Sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, ha ricevuto in Comune il Colonnello Dario Sopranzetti, nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Pisa, in carica da settembre. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto sui principali temi di interesse per il territorio e per rinnovare l’impegno alla collaborazione tra le istituzioni, nell’interesse della comunità e della cittadinanza.  Al Colonnello Sopranzetti sono stati rivolti i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, con l’auspicio di proseguire nel percorso di collaborazione tra il Comune di San Miniato, la Compagnia di San Miniato e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pisa.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

Notizie correlate

San Miniato
Attualità
2 Ottobre 2026

La Circolare dei Castelli torna sui sentieri della storia: tre domeniche tra trekking, borghi e musei del Valdarno Inferiore

La storia del Valdarno Inferiore torna a camminare sui suoi sentieri con la nuova edizione autunnale de “La Circolare dei Castelli – sui sentieri della storia”, l’iniziativa organizzata da Valdarno [...]

Cerreto Guidi
Attualità
2 Ottobre 2026

Una nuova Casa per Minori sorgerà a Gavena

In occasione della 10ª Giornata Nazionale della Memoria e dell’Accoglienza, il Movimento Shalom ODV, in collaborazione con la Diocesi di San Miniato - Ufficio Migrantes, è lieto di annunciare la [...]

San Miniato
Attualità
2 Ottobre 2026

Cambio al vertice dell'associazione Tra i Binari

Nella giornata del 1 ottobre 2026 alle 18:00 in prima convocazione e alle 18:30 in seconda presso Officine Cavane (storica sede operativa del gruppo), si sono svolte le elezioni per [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

torna a inizio pagina