Il Sindaco Giglioli riceve in Comune il nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Il Sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, ha ricevuto in Comune il Colonnello Dario Sopranzetti, nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Pisa, in carica da settembre. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto sui principali temi di interesse per il territorio e per rinnovare l’impegno alla collaborazione tra le istituzioni, nell’interesse della comunità e della cittadinanza. Al Colonnello Sopranzetti sono stati rivolti i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, con l’auspicio di proseguire nel percorso di collaborazione tra il Comune di San Miniato, la Compagnia di San Miniato e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pisa.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

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