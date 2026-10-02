Interruzione idrica programmata nel comune di Empoli: le vie interessate

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Empoli, mercoledì 7 ottobre, dalle ore 8.30 alle 14, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica in piazza Ristori e nelle vie Bramante, Canova, del Giorgione, delle Chiassatelle, Masaccio e Rozzalupi.
Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 8 ottobre, con le stesse modalità.
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
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