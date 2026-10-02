Lavori in via Portinari, chiuse le interrate di Plures Alia

A causa del rifacimento dei marciapiedi che comporterà la chiusura al transito veicolare di via Portinari, Plures Alia, dal 5 ottobre, ha temporaneamente riorganizzato il servizio di raccolta dei rifiuti nell’area interessata del centro storico di Firenze. La chiusura della viabilità, infatti, impedisce ai mezzi di raccolta di raggiungere regolarmente le postazioni interrate di via Portinari. Di conseguenza, considerando anche che l’unica strada di accesso per i mezzi di soccorso diretti verso l’ospedale di Santa Maria Nuova diventerà via Sant’Egidio, l’azienda, in accordo con il Comune, per tutta la durata dei lavori ha deciso di chiudere temporaneamente le interrate di via Portinari e contestualmente spostare i contenitori stradali e toglierli da via Sant’Egidio.

Per garantire, per quanto possibile, la continuità della raccolta e ridurre i disagi per cittadini, attività e pubblico servizio, quindi, da lunedì prossimo verranno posizionate due nuove batterie di contenitori in via Bufalini (all’altezza dei civici 5 e 13), per sostituire temporaneamente le postazioni interrate di via Portinari e i cassonetti stradali di via Sant’Egidio.

Fondamentale la collaborazione dei cittadini per agevolare il transito dei mezzi di raccolta, rispettando la segnaletica temporanea e le relative interdizioni alla sosta, e conferendo i rifiuti esclusivamente nei contenitori disponibili nelle nuove collocazioni individuate.

Le modifiche al servizio di raccolta resteranno in vigore per tutta la durata dell’interdizione alla viabilità e saranno progressivamente adeguate in funzione dell’andamento dei lavori e delle condizioni di accessibilità dell’area. Plures Alia è impegnata, in coordinamento con gli enti competenti, a garantire la continuità del servizio e a ripristinare le modalità ordinarie di raccolta non appena saranno nuovamente disponibili le condizioni necessarie per il transito dei mezzi in via Portinai.

Fonte: Alia - Ufficio stampa