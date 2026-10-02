Mezza Maratona di Empoli, le modifiche alla viabilità

È in programma per sabato 3 e domenica 4 ottobre la Half Marathon 2026, la gara agonistica che si terrà lungo le strade del territorio di Empoli. Con l'ordinanza numero 481 del 2 ottobre 2026, si va a disciplinare la viabilità nella giornata della competizione principale, quella di domenica 4 ottobre.

In orario dalle ore 06:00 fino alle ore 14:00 o comunque fino al termine della manifestazione:

VIA TINTO DA BATTIFOLLE

Divieto di Sosta con Rimozione Coatta

Divieto di transito con direzione obbligatoria a destra per i veicoli provenienti da Piazza Antonio Gramsci.

PIAZZA DELLA VITTORIA

Intera estensione, ad eccezione del tratto compreso tra Via Curtatone e Montanara e Via Fratelli Rosselli

Divieto di Sosta con Rimozione Coatta e Divieto di Transito

VIA ROMA

Tratto compreso tra Piazza della Vittoria e Via Giovanni da Empoli

Divieto di Sosta con Rimozione Coatta e Divieto di Transito

Tratto compreso tra Via Giovanni da Empoli e Piazza Don Minzoni

Divieto di Sosta con Rimozione Coatta dalle ore 06:00 alle 10:00 e comunque fino a cessata esigenza

Divieto di Transito dalle ore 06:00 alle 10:00 e comunque fino a cessata esigenza

VIA LIVORNESE

Tratto compreso tra Via Beato Angelico e Via della Repubblica

Divieto di Sosta con Rimozione Coatta

VIALE GIOTTO

Lato destro, nel tratto compreso tra il civico n.27 e l’intersezione con Via Giudo Dainelli

Divieto di Sosta con Rimozione Coatta

PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI

Lato destro, nel tratto compreso tra Via Rozzalupi e Via Jacopo Chimenti

Divieto di Sosta con Rimozione Coatta

PIAZZA GIORGIO GAMUCCI

Lato destro, nel tratto compreso tra il civico n. 23 e l'intersezione con Via Dante Alighieri

Divieto di Sosta con Rimozione Coatta

VIA DI BARZINO

Tratto compreso tra Via Dino Compagni e Via Alessandro Manzoni

Divieto di Sosta con Rimozione Coatta

VIA DELLE OLIMPIADI

Lato destro, direzione Stadio, nel tratto compreso tra Via della Tinaia e Via Guido Rossa

Divieto di Sosta con Rimozione Coatta

Lato destro, direzione Stadio, dal termine della pista ciclabile fino all’intersezione con Via della Maratona

Divieto di Sosta con Rimozione Coatta

VIA EMILIO BARDINI

Lato sinistro, nel tratto compreso tra Piazza Antonio Gramsci e Via Giosuè Carducci

Divieto di Sosta con Rimozione Coatta

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

Tratto compreso tra Via Bisarnella e Via Emilio Bardini

Divieto di Sosta con Rimozione Coatta

Inoltre, sempre domenica 4, dalle 8 fino alle 12 o comunque fino al termine della manifestazione

VIA RAFFAELLO SANZIO

Tratto compreso tra Via Luigi Lazzeri e Via Bonistallo

Istituzione del Senso Unico di marcia con direzione dal Centro Commerciale Coop verso il Centro

VIA DI BARZINO

Tratto compreso tra il Viale Francesco Petrarca e Via Alessandro Manzoni

Divieto di Transito

VIA DELLE OLIMPIADI

Tratto compreso tra Via Guido Rossa e Via della Tinaia

Divieto di Transito dalle ore 09:00 fino alle ore 12:00 o comunque fino al termine della manifestazione

PIAZZA ANTONIO GRAMSCI

Tratto compreso tra Via Emilio Bardini e Via Pievano Rolando

Divieto di Transito dalle ore 06:00 fino alle ore 12:00 o comunque fino al termine della manifestazione

VIA LIVORNESE

Lato destro, nel tratto compreso tra Via Beato Angelico e Via della Repubblica

Istituzione del Senso Unico di marcia e restringimento della Carreggiata sul lato destro

All’altezza dell‘intersezione con Via della Repubblica

Divieto di Accesso con Direzione Obbligatoria a sinistra e transito deviato su Via Lucchese

VIA DELLA REPUBBLICA

Tratto compreso tra Viale Giotto e Via Lucchese

Istituzione del Senso Unico di marcia, con direzione da Empoli verso Marcignana e restringimento della carreggiata sul lato sinisto

VIALE GIOTTO

Istituzione del Senso Unico di marcia, con direzione da Lungarno Dante Alighieri verso Via della Repubblica e restringimento della carreggiata sul lato sinistro

All’altezza dell’intersezione con Viale Giovanni Boccaccio e Via Guglielmo Oberdan

Istituzione della Direzione Obbligatoria a destra, in direzione Viale Giovanni Boccaccio, oppure a diritto, proseguendo per Viale Giotto, e contestuale Divieto di Svolta a sinistra

VIA GUGLIELMO OBERDAN

All’altezza dell’intersezione con Viale Giotto

Istituzione della Direzione Obbligatoria a diritto, proseguendo su Viale Giovanni Boccaccio, oppure a sinistra, in direzione Via della Repubblica, e contestuale Divieto di Svolta a destra

LUNGARNO DANTE ALIGHIERI

Istituzione del Senso Unico di marcia, con direzione da Via Cesare Battisti verso Viale Giotto e restringimento della Carreggiata sul lato sinistro

VIALE FRANCESCO PETRARCA

Tratto compreso tra Via Cesare Battisti e Via di Barzino

Divieto di Transito

VIA EMILIO BARDINI

Lato sinistro, nel tratto compreso tra Piazza Antonio Gramsci e Via Giosuè Carducci

Restringimento della Carreggiata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

Tratto compreso tra Via Bisarnella e Via Emilio Bardini

Divieto di Transito

ROTATORIA PIAZZA GUIDO GUERRA

Anello interno

Restringimento della Carreggiata

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa