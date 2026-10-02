Mezza Maratona di Empoli, le modifiche alla viabilità

Divieti di sosta, di transito e cambi di direzione per il passaggio della carovana di atleti
È in programma per sabato 3 e domenica 4 ottobre la Half Marathon 2026, la gara agonistica che si terrà lungo le strade del territorio di Empoli. Con l'ordinanza numero 481 del 2 ottobre 2026, si va a disciplinare la viabilità nella giornata della competizione principale, quella di domenica 4 ottobre.
In orario dalle ore 06:00 fino alle ore 14:00 o comunque fino al termine della manifestazione:
VIA TINTO DA BATTIFOLLE
Divieto di Sosta con Rimozione Coatta
Divieto di transito con direzione obbligatoria a destra per i veicoli provenienti da Piazza Antonio Gramsci.
PIAZZA DELLA VITTORIA
Intera estensione, ad eccezione del tratto compreso tra Via Curtatone e Montanara e Via Fratelli Rosselli
Divieto di Sosta con Rimozione Coatta e Divieto di Transito
VIA ROMA
Tratto compreso tra Piazza della Vittoria e Via Giovanni da Empoli
Divieto di Sosta con Rimozione Coatta e Divieto di Transito
Tratto compreso tra Via Giovanni da Empoli e Piazza Don Minzoni
Divieto di Sosta con Rimozione Coatta dalle ore 06:00 alle 10:00 e comunque fino a cessata esigenza
Divieto di Transito dalle ore 06:00 alle 10:00 e comunque fino a cessata esigenza
VIA LIVORNESE
Tratto compreso tra Via Beato Angelico e Via della Repubblica
Divieto di Sosta con Rimozione Coatta
VIALE GIOTTO
Lato destro, nel tratto compreso tra il civico n.27 e l’intersezione con Via Giudo Dainelli
Divieto di Sosta con Rimozione Coatta
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI
Lato destro, nel tratto compreso tra Via Rozzalupi e Via Jacopo Chimenti
Divieto di Sosta con Rimozione Coatta
PIAZZA GIORGIO GAMUCCI
Lato destro, nel tratto compreso tra il civico n. 23 e l'intersezione con Via Dante Alighieri
Divieto di Sosta con Rimozione Coatta
VIA DI BARZINO
Tratto compreso tra Via Dino Compagni e Via Alessandro Manzoni
Divieto di Sosta con Rimozione Coatta
VIA DELLE OLIMPIADI
Lato destro, direzione Stadio, nel tratto compreso tra Via della Tinaia e Via Guido Rossa
Divieto di Sosta con Rimozione Coatta
Lato destro, direzione Stadio, dal termine della pista ciclabile fino all’intersezione con Via della Maratona
Divieto di Sosta con Rimozione Coatta
VIA EMILIO BARDINI
Lato sinistro, nel tratto compreso tra Piazza Antonio Gramsci e Via Giosuè Carducci
Divieto di Sosta con Rimozione Coatta
VIA GIOSUÈ CARDUCCI
Tratto compreso tra Via Bisarnella e Via Emilio Bardini
Divieto di Sosta con Rimozione Coatta
Inoltre, sempre domenica 4, dalle 8 fino alle 12 o comunque fino al termine della manifestazione
VIA RAFFAELLO SANZIO
Tratto compreso tra Via Luigi Lazzeri e Via Bonistallo
Istituzione del Senso Unico di marcia con direzione dal Centro Commerciale Coop verso il Centro
VIA DI BARZINO
Tratto compreso tra il Viale Francesco Petrarca e Via Alessandro Manzoni
Divieto di Transito
VIA DELLE OLIMPIADI
Tratto compreso tra Via Guido Rossa e Via della Tinaia
Divieto di Transito dalle ore 09:00 fino alle ore 12:00 o comunque fino al termine della manifestazione
PIAZZA ANTONIO GRAMSCI
Tratto compreso tra Via Emilio Bardini e Via Pievano Rolando
Divieto di Transito dalle ore 06:00 fino alle ore 12:00 o comunque fino al termine della manifestazione
VIA LIVORNESE
Lato destro, nel tratto compreso tra Via Beato Angelico e Via della Repubblica
Istituzione del Senso Unico di marcia e restringimento della Carreggiata sul lato destro
All’altezza dell‘intersezione con Via della Repubblica
Divieto di Accesso con Direzione Obbligatoria a sinistra e transito deviato su Via Lucchese
VIA DELLA REPUBBLICA
Tratto compreso tra Viale Giotto e Via Lucchese
Istituzione del Senso Unico di marcia, con direzione da Empoli verso Marcignana e restringimento della carreggiata sul lato sinisto
VIALE GIOTTO
Istituzione del Senso Unico di marcia, con direzione da Lungarno Dante Alighieri verso Via della Repubblica e restringimento della carreggiata sul lato sinistro
All’altezza dell’intersezione con Viale Giovanni Boccaccio e Via Guglielmo Oberdan
Istituzione della Direzione Obbligatoria a destra, in direzione Viale Giovanni Boccaccio, oppure a diritto, proseguendo per Viale Giotto, e contestuale Divieto di Svolta a sinistra
VIA GUGLIELMO OBERDAN
All’altezza dell’intersezione con Viale Giotto
Istituzione della Direzione Obbligatoria a diritto, proseguendo su Viale Giovanni Boccaccio, oppure a sinistra, in direzione Via della Repubblica, e contestuale Divieto di Svolta a destra
LUNGARNO DANTE ALIGHIERI
Istituzione del Senso Unico di marcia, con direzione da Via Cesare Battisti verso Viale Giotto e restringimento della Carreggiata sul lato sinistro
VIALE FRANCESCO PETRARCA
Tratto compreso tra Via Cesare Battisti e Via di Barzino
Divieto di Transito
VIA EMILIO BARDINI
Lato sinistro, nel tratto compreso tra Piazza Antonio Gramsci e Via Giosuè Carducci
Restringimento della Carreggiata
VIA GIOSUÈ CARDUCCI
Tratto compreso tra Via Bisarnella e Via Emilio Bardini
Divieto di Transito
ROTATORIA PIAZZA GUIDO GUERRA
Anello interno
Restringimento della Carreggiata
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
<< Indietro