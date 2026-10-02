Nuovo appuntamento con il Mercatale a Empoli

Il sabato mattina? Appuntamento al “Mercatale in Empoli”, in via Bisarnella a due passi dal centro storico di Empoli (lato parco Mariambini). Tanti sono gli espositori di questa grande famiglia che ogni sabato portano sui banchi i loro prodotti genuini e di qualità, coltivati con dedizione e amore per la terra. Ogni prodotto agricolo racconta una storia di vita.

Domani, sabato 3 ottobre 2026, dalle 8 alle 13, ci saranno il Laboratorio degli impasti con pane, dolci, schiacciata e pizza di farine di grani antichi e lievito madre; l'aceto balsamico di Modena dell’Acetaia Malagodi Daniele; l’azienda agricola Fustolatico con vino, olio extravergine di oliva e pasta di grano antichi; il riso Jolanda da Ferrara, riso Carnaroli, riso Arborio, riso Venere, riso Roma, riso rosso e la farina di riso.

E ancora. La Nuova Fattoria con pane e schiacciata di grani antichi a lievitazione naturale, dolci e prodotti di gastronomia, i salumi, la carne di vitello, di maiale, pollo e coniglio di Marco Macelleria; l’agricola agricola Vito Benucci che delizierà gli affezionati clienti con verdure di stagione; ci sarà l’azienda agricola Maria Castrogiovanni e i suoi formaggi a latte crudo, salumi, carne fresca bovina (animali allevati allo stato semibrado).

Si prosegue con la pasta dei grani della valdelsa Proceva, il parmigiano reggiano con la Cooperativa agricola del Frignano, la fattoria Fiore Simone con miele e olio extravergine di oliva; l’azienda agricola Remma con frutta e verdura di Fucecchio; l’azienda agricola Roberto Romagnoli con carne di vitello, di maiale, salumi, pasta di grano antichi e per concludere questa carrellata di gusti unici, l’azienda agricola la Contadina con formaggi caprini e Luigina d'Ercole con verdure di stagione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa