Oltre 250 grammi di cocaina sequestrati grazie ai cani antidroga in zona piazza Puccini

Oltre 250 grammi di cocaina sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato nell'ambito dei controlli contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il rinvenimento è avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo l'ex percorso ferroviario nei pressi di piazza Puccini.

Durante il servizio di controllo del territorio, le unità cinofile antidroga della Questura di Firenze, con i cani Alaska e Onah e i loro conduttori Yuri e Marco, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, si è dato alla fuga, allontanandosi da una zona caratterizzata da alta vegetazione.

Il fiuto dei due cani ha permesso di individuare, nell'area da cui il soggetto si era appena allontanato, 161 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo superiore a 106 grammi. Nello stesso punto è stato trovato anche materiale destinato al confezionamento della sostanza.

I controlli sono stati quindi estesi alla zona circostante. I cani hanno segnalato un ulteriore involucro, occultato sottoterra, contenente circa 151 grammi di cocaina.

La sostanza stupefacente, per un quantitativo complessivo superiore ai 250 grammi, è stata sequestrata a carico di ignoti

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