Ponsacco, lavori in centro e zona industriale: l'incontro tra Confcommercio e Comune

Si è svolto in un clima di fattiva collaborazione l'incontro tra Confcommercio Pisa e il Comune di Ponsacco. Un'occasione importante per fare il punto su alcune delle principali questioni che interessano il tessuto commerciale e i lavori pubblici in corso nelle diverse aree del centro cittadino. Presenti per Confcommercio Pisa il presidente area vasta Alessandro Simonelli e il coordinatore sindacale Luca Favilli mentre per l'amministrazione comunale il sindaco Gabriele Gasperini e l'assessore all'Urbanistica Leonardo Mattolini.

Alessandro Simonelli, presidente area vasta Confcommercio Pisa

“Abbiamo chiesto questo incontro proprio per rispondere alle richieste di imprenditori e commercianti sullo stato di avanzamento dei numerosi lavori pubblici che stanno interessando il centro storico e non solo” afferma il presidente area vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli. “L'incontro ha permesso di toccare diversi temi ed è stato un'occasione davvero importante per fare il punto della situazione sui diversi cantieri e interventi infrastrutturali presenti nel centro cittadino e nell'area Pip”.

“Entro la fine dell'anno sono previsti nuovi lavori di rifinitura dei parcheggi nella zona industriale, nell'ambito degli interventi programmati dall'amministrazione, mentre per quanto riguarda gli interventi in centro siamo stati rassicurati sui tempi del cantiere di piazza Valli, che sarà definitivamente smontato entro la fine dell'anno” spiegano il sindaco Gabriele Gasperini e l'assessore all'Urbanistica Leonardo Mattolini.

“Il cantiere di via Roma in occasione della Fiera di San Costanzo sarà rimosso e i lavori proseguiranno una volta conclusi i festeggiamenti in onore del patrono seguendo il cronoprogramma che prevede il completamento dei marciapiedi. Una volta conclusi i lavori di via Roma e ultimato il parcheggio di piazza Amato Chiarugi, non sarà inoltre più possibile parcheggiare le auto lungo la carreggiata che costeggia il largo di Piazza della Repubblica mentre verranno mantenuti i parcheggi nel lato opposto, questo per ragioni legate alla sicurezza della circolazione e all'incolumità delle persone. Per delimitare l'area saranno collocate delle fioriere, con una funzione sia di protezione sia di arredo urbano”

Sui lavori a Porta Pisana il sindaco e l'assessore confermano che “la porta in legno a breve non sarà ripristinata, mentre sarà sistemata la parte bassa in vista della fiera paesana”.

“Decoro e rigenerazione urbana sono temi fondamentali per un comune come Ponsacco, non solo dal punto di vista economico, ma anche in termini di sicurezza e di presidio sociale del territorio” afferma il presidente area vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli. "Una prima notizia positiva è la conferma dal potenziamento dell'illuminazione in tutto il paese, resa possibile anche grazie all'installazione dei filari di luci in Corso Matteotti che rimarrà in maniera permanente, anche una volta completato il potenziamento dell'impianto, mentre le fioriere presenti lungo il corso saranno sistemate e potate a breve visto lo stato in cui versano attualmente. Due elementi che contribuiranno alla fruibilità e alla vivibilità del centro cittadino. Saranno inoltre rimosse le panchine da Corso Matteotti e questa soluzione sinceramente non ci entusiasma, ma considerata l'importanza artistica di queste ultime auspichiamo in una sostituzione con panchine o nuovi elementi d'arredo: un centro cittadino è attrattivo se si presenta nelle migliori condizioni per ospitare cittadini e visitatori”.

Luca Favilli, coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa

Particolare attenzione al tema della Fiera di San Costanzo. “Quest'anno in via sperimentale vedrà il ritorno dei banchi in Corso Matteotti dopo 26 anni” spiega il coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa Luca Favilli. “Ci incontreremo presto per una nuova concertazione con l'obiettivo di individuare una soluzione che possa coniugare le esigenze delle attività in sede fissa e quelle degli operatori ambulanti su Corso Matteotti. L'amministrazione si è resa disponibile a valutare qualsiasi soluzione venga proposta, purché orientata alla tutela delle imprese e alla salvaguardia dell'equilibrio commerciale del centro”.

“L'incontro ha confermato un clima positivo e di collaborazione – sottolineano Simonelli e Favilli –. Il confronto con l'amministrazione è fondamentale per affrontare le criticità e individuare soluzioni che tengano insieme le esigenze delle imprese e operatori ambulanti. Continueremo a confrontarci con spirito costruttivo, mantenendo al centro la tutela delle attività commerciali e la valorizzazione del tessuto economico di Ponsacco”.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa

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