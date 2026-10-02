Sequestrati hashish e cocaina in Pineta a Viareggio

La polizia ha sequestrato 38 grammi di hashish, 28 grammi di cocaina e due bilancini di precisione nascosti nel sottobosco della Pineta di Ponente, a Viareggio.

L’operazione, svolta mercoledì mattina, ha coinvolto gli agenti del commissariato di Viareggio e un’unità cinofila antidroga della Questura di Firenze. Il cane ha permesso di individuare la droga durante una perlustrazione delle aree considerate più a rischio di spaccio e degrado.

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