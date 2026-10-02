Torna nella sede storica il mercato di Calci

Il mercato settimanale di Calci lascia via Roma per tornare nella sua sede storica di Piazza del Poggio, non a caso detta anche “Piazza del Mercato”. Il trasferimento avverrà, in via definitiva, a partire da mercoledì 7 Ottobre.

L’amministrazione comunale ha deciso il trasferimento al termine di varie fasi sperimentali e a seguito di più confronti pubblici con la cittadinanza, con il commercio locale e con le associazioni di categoria degli ambulanti. A sostegno del trasferimento anche centinaia di firme, consegnate all’amministrazione comunale, e l’impegno preso in campagna elettorale dalla coalizione di maggioranza.

Il mercato settimanale del mercoledì resta dunque in pieno centro, spostandosi di una decina di metri soltanto. Con il trasferimento dei banchi si liberano però piazza Cavallotti e via Roma, asse di collegamento fondamentale per la viabilità comunale. In particolare la mattina, tenuto conto che lato Pieve si trovano numerosi servizi come la scuola dell’infanzia, la farmacia, la Polizia Municipale, la Misericordia e l’ufficio postale, nonché varie attività commerciali, soprattutto in via XX Settembre. In piazza del Poggio, inoltre, i banchi saranno più raccolti, dando così al mercato una connotazione più decisa e caratteristica.

“Siamo convinti che un mercato più razionale e più funzionale sarà un beneficio sia per la cittadinanza sia per le attività fisse e del commercio ambulante - sottolinea la sindaca, Valentina Ricotta -. Allo stesso tempo si libera via Roma, recentemente riqualificata, che è un collegamento fondamentale fra le due zone principali del paese. Un risultato importante, al quale si è arrivati dopo varie sperimentazioni e dopo mesi di confronti e riflessioni. Il mio ringraziamento va all’assessora Antonella Labruzzo e agli uffici comunali, per il prezioso lavoro svolto, e alle associazioni di categoria, per la disponibilità e la collaborazione dimostrate”.

Fonte: Ufficio Stampa