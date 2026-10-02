Una nuova Casa per Minori sorgerà a Gavena

In occasione della 10ª Giornata Nazionale della Memoria e dell’Accoglienza, il Movimento Shalom ODV, in collaborazione con la Diocesi di San Miniato - Ufficio Migrantes, è lieto di annunciare la cerimonia di apertura della nuova Casa per Minori.

L’evento si terrà sabato 3 ottobre 2026 alle ore 11:00 presso la sede di Via Provinciale Pisana, 84 (Fraz. Gavena – Cerreto Guidi).

La struttura funzionerà come Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) per Minori, operante in convenzione con la Prefettura di Firenze, la quale affiderà direttamente alla struttura fino a 15 minori stranieri non accompagnati. Il centro rappresenterà un luogo sicuro e un punto di riferimento fondamentale per offrire assistenza, tutela e percorsi di integrazione a giovani che arrivano in Italia soli e in situazioni di forte fragilità.

La cerimonia di inaugurazione si svolgerà secondo il seguente programma:

Ore 11:00 – Saluti istituzionali delle autorità presenti.

Scopertura della targa commemorativa in memoria delle innumerevoli vittime del Mediterraneo.

Momento di preghiera interreligiosa.

Testimonianze dei ragazzi accolti.

A seguire, sarà offerto un Aperitivo con buffet multietnico a tutti i partecipanti.

In un momento denso di significato umano e civile, durante la cerimonia verrà scoperta la targa recante il seguente testo:

«Agli innumerevoli morti della speranza, donne, uomini e bambini affogati nel Mar Mediterraneo e nelle tratte dei predatori di esseri umani, Shalom, impegnato da sempre per rimuovere le cause degli esodi disperati, ricorda la moltitudine delle vittime delle guerre e della miseria.»

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate