'Biancalani': l'arte visiva in mostra all'ex Fornace Pasquinucci

Sabato 10 ottobre alle ore 17, nei locali della ex Fornace Pasquinucci a Capraia Fiorentina, Piazza Dori, il Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci, propone la mostra di Arti visive

'BIANCALANI'

La questione è quella del Genius Familiaris, o forse è meglio dire in che modo reale Genius ha deciso di impegnare queste ramificazioni genealogiche nella produzione di segni e simulacri.

Antonio, noto pittore, ed incisore, si dedica alla figura umana, dopo aver frequentato la scuola libera del nudo all’Accademia di Belle Arti a Firenze. Esposizioni con mostre nazionali ed internazionali.

Federico, scenografo ed artista visivo, diplomato all’Accademia di Belle Arti a Firenze, lavora nel teatro di prosa e d’opera da oltre venti anni, concepisce la scenografia come elemento drammaturgico che possa trasformare il racconto in spazio ed atmosfera. Sviluppa anche un percorso artistico tra pittura ed installazione incentrato dal dialogo, tra segno, materia, ambiente.

Giulio si diploma all'Accademia delle Belle Arti a di Bologna nel 2007, opera nelle Arti visive e performative. Crea percorsi esperienziali nel Territorio della Tuscia Maremmana, vive e lavora Pitigliano.

Linda, nove anni, fin dall’asilo ama il disegno e crea oggetti.

“Quindi avremo opere di pittura, scultura, grafica, installazioni , una mostra dove si percepirà l’amore per l’arte di questa famiglia, non mancate alla inaugurazione" conclude la presidente Lorella Consorti.

Sabato 24 ottobre ore 17.30 la presentazione del libro giallo, 'Concavo o Convesso', di Daniela Mancini. Introduzione di Edoardo Antonini , assessore alla Cultura del Comune di

Capraia e Limite.

La mostra gode del patrocinio del Comune di Capraia e Limite, con aperture dal giovedì alla domenica dalle ore 17 alle ore 19. La mostra sarà visitabile fino al 25 ottobre.

Fonte: Fornace Pasquinucci - Ufficio Stampa

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